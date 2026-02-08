De ce le-a fost arabilor frică n-au scăpat! Acum o săptămână, înaintea returului cu Mamelodi Sundowns (Africa de Sud), jurnaliștii din Sudan l-au avertizat pe Reghecampf că Al-Hilal Omdurman are o „tradiție“ de a claca după un rezultat pozitiv, cum a fost remiza cu formația sud-africană, la Pretoria.

Spre marea mirare a tuturor, Al-Hilal Omdurman nu doar că a evitat un astfel de scenariu, în a doua partidă cu Mamelodi Sundowns, dar chiar a bătut formația din Africa de Sud, la Kigali (Rwanda), unde își joacă partidele de pe teren propriu. Rezultatul a declanșat fiesta printre fanii sudanezi! Iar „Reghe“ a fost încoronat „rege“, după cum Sport.ro a arătat aici.

Al-Hilal Omdurman, meci îngrozitor în Algeria

Din păcate pentru Al-Hilal Omdurman, valul de entuziasm, care a dăunat echipei și în trecut, s-a întors împotriva ei, ca un bumerang, și de această dată!

Vineri seara, cea mai iubită formație din Sudan a fost de nerecunoscut, în penultima etapă din grupele Champions League. În Algeria, în fața celor de la Mouloudia, o echipă care câștigase un singur meci în primele patru etape, Al-Hilal a fost o „umbră“ a formației care a încântat în partidele cu Mamelodi Sundowns.

Trupa pregătită de „Reghe“ a fost letargică, dezorganizată și, pe scurt, a tratat partida cu superficialitate. Dovada cea mai bună? Primul gol al algerienilor. După doar 15 minute, o pasă lungă a destabilizat întreaga apărare a sudanezilor, portarul a întregit și el această gafă, având o ieșire hazardată, iar Anatouf a punctat pentru 1-0, după cum se poate vedea aici. Pe margine, Reghecampf a „turbat“ văzând ce gol au luat ai lui.

Din păcate pentru tehnicianul român, în minutul 44, Ferhat a făcut 2-0. De această dată, golul a fost unul de generic, după cum se poate vedea aici.

La reluare, Al-Hilal Omdurman a punctat prin M’Bracek (77), dar a fost prea puțin, prea târziu. Mouloudia s-a impus cu 2-1 și a reintrat în cărțile calificării cu o etapă înainte de terminarea partidelor din faza grupelor.

În ultima rundă, în grupa C sunt programate următoarele dueluri, pe 14 februarie:

*Mamelodi Sundowns – Mouloudia

*Al-Hilal Omdurman - Saint-Éloi Lupopo

Primele două clasate vor avansa în sferturile Champions League după terminarea fazei grupelor.