Transfer STELAR pregatit de Real Madrid! Cristiano Ronaldo a dat unda verde mutarii: "licitatia" incepe de la 150 de milioane de euro

Real Madrid are un sezon dezamagitor pe plan intern acolo unde a ratat tot ce se putea rata.

Madrilenii continua insa in UEFA Champions League dupa ce au eliminat pe PSG in optimi. Calificarea in sferturile Champions League poate reprezenta salvarea lui Zidane, dat Florentino Perez planuieste transferurile pentru sezonul urmator astfel incat evolutia din aceasta stagiune sa nu se mai repete.

Conform presei spaniole, Real Madrid ar vrea sa-l transfere din vara pe Dybala. Cristiano Ronaldo, starul Realului, si-a dat deja acordul pentru aceasta mutare, noteaza jurnalistii spanioli. Acordul lui Ronaldo este esential in politica de transferuri a Realului avand in vedere ca in trecut portughezul a blocat venirile lui Ibrahimovic, Vidal sau Cavani.

Totusi, pentru a-l aduce pe Dybala Florentino Perez trebuie sa bage adanc mana in buzunar. Presa italiana informeaza ca sezonul trecut Juventus a declinat o oferta de 150 de milioane de euro din partea Barcelonei.