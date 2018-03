Trei pe unul! Barcelona si-a stabilit prioritatile pentru la vara: pe cine vinde pentru a-l putea cumpara pe Griezmann

Barcelona si-a intarit ofensiva in acest sezon cu Ousmane Dembele si Philippe Coutinho, dupa plecarea lui Neymar, dar tanjeste dupa francezul Griezmann.

Barcelona este in continuare angrenata in lupta pentru toate trofeele puse in joc in acest sezon. Echipa lui Ernesto Valverde tocmai a castigat Supercupa Catalunyei, insa adevaratele lupte abia acum urmeaza.

In timp ce Messi si ai sai se gandesc la trofeele puse in joc in actuala stagiune, sefii isi fac deja planuri pentru sezonul viitor, scrie cotidianul MARCA.

MARCA scrie ca oficialii de pe Camp Nou au inceput sa faca diverse calcule in privinta transferurilor. Pentru ei, prioritatea numarul 1 la vara va fi francezul Antoine Griezmann.

Spaniolii spun ca negocierile dintre Barca si Gremio pentru transferul lui Arthur sunt aproape incheiate, iar mijlocasul ar putea ajunge in Catalunya in ianuarie 2019, in schimbul sumei de 30 de milioane de euro.

Totusi, Bartomeu si ai sai vor sa dea lovitura prin aducerea lui Antoine Griezmann, intentionand sa achite la vara clauza de reziliere in valoare de 100 de milioane de euro. Griezmann a avut o clauza de 200 de milioane euro, dar a convenit cu Atletico ca aceasta sa scada la jumatate.

Trebuie sa vanda cel putin trei jucatori

Pentru a-l putea transfera pe Griezmann, Barca va fi nevoita sa vanda cativa fotbalisti. Catalanii au nevoie de bani dupa ce au cheltuit peste 230 de milioane pentru Dembele si Coutinho, insa trebuie sa vanda si pentru a respecta Fair Play-ul Financiar.

Potrivit MARCA, primul fotbalist vandut va fi Rafinha, imprumutat in acest sezon la Inter. Barca spera sa primeasca 35 de milioane de euro in schimbul jucatorului, adica suma fixata printr-o clauza de cumparare definitiva de catre italieni.

Al doilea jucator care va pleca va fi Paco Alcacer. Atacantul adus de la Valencia nu a reusit sa devina un om cheie pentru Barca si este considerat a fi dispensabil.

In final, cel de-al treilea jucator trecut pe lista "neagra" este portughezul Andre Gomes, un alt fotbalist care nu a reusit sa se ridice la nivelul asteptarilor.

Alte nume vehiculate pentru plecari sunt Denis Suarez si Aleix Vidal, plus Arda Turan, imprumutat deja in Turcia.