Arbitra sexy din Serbia, Marijana Veljovic va oficia finala Australian Open, Barty - Collins

Marijana Veljovic va arbitra finala ediției 2022 a Openului Australian, programată sâmbătă-dimineața, de la ora 10:30. Partida dintre Ashleigh Barty și Danielle Collins va fi a doua finală de Grand Slam consecutivă de Veljovic.

Arbitra din Serbia a arbitrat-o și pe Simona Halep în finala Australian Open, în 2018, când sportiva din țara noastră ceda în trei seturi, scor 6-7, 6-3, 4-6 în favoarea danezei Caroline Wozniacki.

Veljovic nu s-a ferit, de-a lungul timpului, să penalizeze sportivi renumiți, printre care Roger Federer sau Nick Kyrgios.

La 35 de ani, Marijana Veljovic e cunoscută în circuitul tenisului feminin și datorită operațiilor estetice pe care le-a făcut. Rezultatul a fost surprinzător, cel puțin pentru Boris Becker, care, în timpul unui comentariu LIVE, a dezvăluit că nu își poate lua ochii de la arbitră.

„Trebuie să spun ca arbitra acestui meci este foarte drăguță. O mănânci cu ochii!", spunea Boris Becker în timpul semifinalei dintre Alexander Zverev și Pablo Carreno Busta, jucată în cadrul US Open 2020.

Chair umpire Marijana Veljovic, just not having it from Federer #ausopen pic.twitter.com/WGq897DJtR

Marijana Veljovic will be the chair umpire of women’s singles final between Ashleigh Barty and Danielle Collins. #AO2022