Noua iubită i-a băgat mințile în cap! Nick Kyrgios a sărbătorit primul Grand Slam total diferit de colegul său

Nicholas Kyrgios și Thanasi Kokkinakis și-au îndeplinit visul copilăriei, câștigând un titlu de mare șlem tocmai în țara natală, la Australian Open. Kyrgios și Kokkinakis i-au învins în ultimul act al probei de dublu masculin pe conaționalii Purcell și Ebden, scor 7-5, 6-4.

După încheierea ceremoniei de premiere, în care Nick Kyrgios a invitat doamnele din Melbourne să iasă în oraș, tenismenul australian și-a invitat iubita pe terenul de joc, unde a sărutat-o pasional. Se pare însă că doar Thanasi Kokkinakis nu a dormit în noaptea care a urmat zilei finalei.

„Nu dorm 3 zile... glumești, Nick Kyrgios?”, a scris Thanasi Kokkinakis pe rețelele de socializare, lăsând de înțeles că va petrece 3 zile și 3 nopți după întâiul succes în turneele de mare șlem.

De partea opusă, Nick Kyrgios a sărbătorit succesul alături de iubită. „O să iau o cină grozavă alături de frumoasa mea iubită. Petrece până în zori, frate!”, i-a replicat Kyrgios lui Kokkinakis.

Cu 24 de ore înainte de a juca finala Australian Open, Nicholas Kyrgios a scos-o pe Costeen Hatzi la un zbor de agrement cu elicopterul, deasupra orașului Melbourne.

I’ll be having beautiful dinners with my beautiful girlfriend ???? party up my brother https://t.co/OgG1vbtDLX