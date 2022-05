„Rafa, te grăbești la meci?” Răspunsul extraordinar oferit de Nadal, surescitat de gândul partidei Real Madrid - Man City: „Sigur că vreau să plec”

Rafael Nadal a debutat cu victorie în ediția 2022 a turneului ATP Masters 1000 de la Madrid, a 19-a la care participă consecutiv în competiția din capitala Spaniei, performanță care reprezintă un record istoric de participări la rând ale unui jucător într-o întrecere de calibru ATP Masters.

6-1, 7-6, în aproape două ore de joc a fost rezultatul final al partidei Nadal - Kecmanovic, care i-a asigurat tenismenului spaniol extinderea recordului de rămânere în top 5 ATP la 800 de săptămâni. În plus, Nadal n-a mai ieșit din top 10 ATP de 868 săptămâni consecutive, adică peste 16 ani și jumătate.

Câștigând acest meci, Nadal își ține viu un alt record care s-a păstrat intact de-a lungul întregii cariere - acela de a nu pierde consecutiv două meciuri pe zgură.

Cu toate acestea, gândurile lui Rafael Nadal au zburat către partida Real Madrid - Manchester City, imediat după ce a părăsit suprafața de joc.

După victoria cu Miomir Kecmanovic, Rafael Nadal a făcut o declarație simpatică, în cadrul conferinței de presă, recunoscând că ar vrea să plece mai devreme înspre Stadionul Santiago Bernabeu, dar explicând motivul pentru care nu își grăbește răspunsurile.

„Sigur că vreau să plec, dar asta e slujba mea. O să fie o atmosferă spectaculoasă. Mi-ar plăcea să ajung puțin mai devreme, dar răspund tuturor întrebărilor suficient de bine și, cred, îndeajuns de lung, ca să fiu corect cu voi,” le-a transmis Rafael Nadal jurnaliștilor prezenți la conferința de presă, notează Reem Abulleil.

Ca suporter Real Madrid, Rafa Nadal trăiește zile incredibile. În weekend-ul trecut, tenismenul a dat lovitura de start în meciul Real Madrid - Espanyol, care a asigurat câștigarea campionatului de către madrileni, în timp ce în seara de 4 mai, Nadal a asistat pe viu la revenirea istorică semnată de Rodrygo și coechipierii săi, care au calificat clubul în finala Champions League din 28 mai.

