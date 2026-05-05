Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) avea doar un sfert de finală jucat la Madrid, înaintea primului titlu de campion pe care l-a cucerit, în ediția din 2026.

6-1, 6-2 a fost scorul semnat de italian în finala cu germanul Alexander Zverev, care nu a rezistat mai mult de 58 de minute pe teren.

Jannik Sinner, „distracție plictisitoare,” în ATP, în absența rivalului Carlos Alcaraz

Rezultatul nu aduce onoarea imaginii „sportului alb”, având în vedere că a fost o finală disputată între primii doi favoriți la câștigarea trofeului, iar Zverev a avut meciuri de câte două seturi în sferturi, respectiv în semifinale.

Cele patru break-uri apropiate de Sinner, raportate la un zero categoric în contul lui Zverev, pe serva numărului unu mondial, rezumă eficient discrepanța de forțe care a condus la un scenariu istoric.

Sinner - Zverev nu doar că a fost la ani-lumină distanță de dramatismul partidelor jucate odinioară de Nadal și Djokovic, la Madrid, dar nu a oferit nici un spectacol sportiv demn de timpul spectatorului.

19-9, raportul loviturilor direct câștigătoare și 5-15, scorul erorilor neforțate rezumă incapacitatea serioasă a lui Zverev de a intra în joc, de a-l împinge pe Sinner mai puternic, în spatele terenului, și de a dicta ritmul punctelor.