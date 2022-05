Lui Pep Guardiola nu i-a venit să creadă că echipa sa a pierdut pe ”Bernabeu” două goluri primite în prelungirile meciului și unul în prima repriză de prelungiri.

Antrenorul catalan al lui Manchester City a rămas pe bancă preț de câteva minute bune după terminarea partidei și a fost surprins uitându-se la un monitor aflat lângă banca tehnică a ”cetățenilor”, unde acesta urmărea flash-interviul lui Carlo Ancelotti.

Ce a făcut Pep Guardiola după ce a pierdut cu Real Madrid

"Am fost foarte aproape, dar nu am reușit. (n.r - întrebat cum explică ultimele minute) E simplu. În prima repriză nu am fost suficienți de buni, însă nu am suferit prea mult. După ce am marcat golul, am jucat mai bine. Am găsit ritmul necesar, iar jucătorii se simțeau bine.

Nu e ca și cum Real, în ultimele 10 minute, a atacat în valuri și am suferit, nu a fost așa. Dar au adus în careu mulți jucători, au venit cu Militao, Rodrygo, Vinicius, Benzema, au trimis centrări și au marcat de două ori”, a spus Pep Guardiola, după meci.

Real Madrid și Liverpool s-au duelat de opt ori în Liga Campionilor. Real Madrid s-a impus de patru ori, un meci s-a încheiat la egalitate, iar Liverpool a câștigat în trei rânduri.

13 trofee Champions League are Real Madrid în palmares (record), ultimul în 2018

6 trofee Champions League a cucerit Liverpool, ultima oară în 2019