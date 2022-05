Rafael Nadal, Carlos Alcaraz și Novak Djokovic au ieșit din Planeta Tenis pentru câteva ore, oferindu-și oportunitatea de a asista pe viu la revenirea istorică semnată de Rodrygo și coechipierii săi, în prelungirile returului semifinalei cu Manchester City.

Real Madrid a trecut de englezi, scor 3-1 (2-1 după 90 de minute), spre marea fericire a fanului de-o viață al clubului madrilen, Rafael Nadal. Cel mai titrat tenismen din istorie a fost surprins făcând fotografii cu telefonul mobil, lucru care demonstrează relația strânsă de atașament pe care o are alături de echipa-simbol a capitalei Spaniei.

Dintre cei trei jucători, doar Nadal a jucat în ziua meciului Real Madrid - Manchester City în cadrul competiției ATP 1000 de la Madrid. Din acest motiv, favoritul gazdelor le-a cerut organizatorilor să îl repartizeze mai devreme pe ordinea de joc, pentru a nu rata meciul de Champions League.

Nadal l-a învins pe Kecmanovic, scor 6-1, 7-6, calificându-se în optimile de finală, unde îl va înfrunta pe David Goffin. Rafa Nadal și Carlos Alcaraz sunt la o singură victorie distanță de a se întâlni în sferturile de finală, în meci direct.

După victoria cu Miomir Kecmanovic, Rafael Nadal a făcut o declarație simpatică, recunoscând că ar vrea să plece mai devreme înspre Stadionul Santiago Bernabeu, dar explicând motivul pentru care nu își grăbește răspunsurile.

„Sigur că vreau să plec, dar asta e slujba mea. O să fie o atmosferă spectaculoasă. Mi-ar plăcea să ajung puțin mai devreme, dar răspund tuturor întrebărilor suficient de bine și, cred, îndeajuns de lung, ca să fiu corect cu voi,” le-a transmis Rafael Nadal jurnaliștilor prezenți la conferința de presă, notează Reem Abulleil.

Nadal, Djokovic and Alcaraz watching Real Madrid vs Manchester City match at the stadium???? pic.twitter.com/ghXNYw6FcL