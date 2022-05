Novak Djokovic l-a bătut pe Carlos Alcaraz cu 6-1, într-un set de antrenament la Madrid. „Fiul meu nu mai ține cu Nadal, ci cu Alcaraz”

Novak Djokovic l-a învins pe noul tenismen preferat al fiului său, Stefan, cu 6-1, într-un set de antrenament jucat la Madrid. Carlos Alcaraz i-a luat liderului mondial un singur game în această sesiune de încălzire pentru competiția ATP Masters 1000 din capitala Spaniei, în care cei doi vor debuta direct în turul secund.

Dacă după finala Australian Open, Djokovic dezvăluia că băiatul său a fost suporterul lui Rafael Nadal în meciul cu Daniil Medvedev, tenismenul sârb i-a anunțat pe spanioli că Stefan și-a întors acum privirea către revelația circuitului ATP, Carlos Alcaraz.

„În ultima lună, fiul meu și-a schimbat jucătorul preferat. Nadal nu mai este favoritul său, acum este Alcaraz. Dar îi plac ambii jucători, pentru că imită modul în care Rafa execută forehand-ul,” a declarat Novak Djokovic pentru Mutua Madrid Open.

Novak Djokovic and Carlos Alcaraz practiced together earlier today in Madrid.

„Fiul meu m-a întrebat, în urmă cu câteva zile, care va fi următorul turneu în care voi juca și eu, și Rafa Nadal. I-am spus că sper să se întâmple curând, dar l-am întrebat de ce îmi spune asta. Mi-a răspuns: 'Pentru că vreau să fac o poză cu Rafa.'”, a dezvăluit Novak Djokovic pentru BBC.

Vorbind despre finala Australian Open 2022, Novak Djokovic a adăugat: „Mi-a fost foarte dificil să o urmăresc. Am fost neutru, nu țineam cu nimeni, pentru că mi-am dorit atât de puternic să fiu eu acolo. Dar am fost încurajat. Soția mea ținea cu Medvedev, iar fiul meu, cu Rafa și se bucura la fiecare punct pe care îl câștiga,” a completat liderul ATP în același interviu.

Novak și Jelena Djokovic au doi copii, un băiat și o fetiță, pe nume Stefan și Tara. Jelena Djokovic a născut prima oară în 2014, iar Tara s-a alăturat familiei Djokovic în 2017.

