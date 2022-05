O bate pe Halep și sărbătorește pe Bernabeu? Ons Jabeur, cerință îndrăzneață lansată fanului Real Madrid, Rafael Nadal

Simona Halep și Ons Jabeur se duelează într-unul dintre meciurile zilei la Madrid, dar tunisiencei îi stă gândul și la partida retur a semifinalei de Liga Campionilor, dintre Real Madrid și Manchester City.

Ocupanta locului 10 WTA a lansat o declarație prin care a afirmat că și-ar dori să primească un bilet la această partidă din partea celui mai mare fan Real Madrid din tenis, Rafael Nadal.