Manchester City a deschis scorul în minutul 73, prin Riyad Mahrez, iar spre final a mai ratat două ocazii importante prin Jack Grealish. Când nimeni nu se mai aștepta, Real Madrid a dus meciul în prelungiri, după dubla lui Rodrygo.

Introdus în minutul 68, brazilianul a marcat în minutul 90 pentru 1-1, după o pasă a lui Benzema în fața porții. Câteva zeci de secunde mai târziu, Rodrygo a făcut dubla cu o lovitură de cap imparabilă și a declanșat nebunia pe Santiago Bernabeu.

Potrivit Opta, Rodrygo a devenit primul jocul care marchează de două ori în minutul 90 al unui meci eliminatoriu din UEFA Champions League.

1 - Rodrygo is the first player to score twice in the 90th minute of a UEFA Champions League knockout match. Virtue.#RealMadridManchesterCity