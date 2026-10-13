Sezon de coșmar pentru Florinel Coman! Încă unul din vara anului 2024 încoace, de când a semnat cu Al-Gharafa și a ajuns sub comanda portughezului Pedro Martins (56 de ani).

Acum, la ce cifre are formația din Doha, singura consolare a lui Coman e că, în următoarele ore, poate scăpa de antrenorul cu care nu s-a înțeles niciodată. Pentru că Al-Gharafa, în criză, ia în calcul schimbarea antrenorului. Iată bilanțul echipei: 9 meciuri în toate competițiile, 2 victorii, 1 egal, 6 înfrângeri, golaveraj 12-17.

Luni, în etapa a 2-a a Ligii Campionilor Asiei, „leoparzii“ au demonstrat, încă o dată, că au devenit niște „pisicuțe“. În meciul Al-Gharafa – Esteghlal Teheran, transmis de VOYO, Coman și colegii săi au fost neputincioși. Și ridicoli, pe alocuri!

Aladin, colegul lui Florinel, a făcut „magie“: ratare din poziție ideală!

Partida de la Doha a însemnat o „colecție“ de gafe din partea ambelor formații. Dar gazdele au greșit mai mult și cu efecte concrete pe tabelă. După golul magnific al iranienilor, de 1-0, egalarea s-a restabilit în urma unei erori din apărarea oaspeților. Dar, la 1-1, Al-Gharafa a făcut o veritabilă „sinucidere“ fotbalistică!

Mai întâi, goalkeeperul Ahmed Kone (21 de ani) a scăpat mingea în poartă, după șutul lui Goudarzi din minutul 60, permițându-le iranienilor să treacă în avantaj: 2-1. Cu acest scor s-a și încheiat partida. Pentru că, până la final, Coman și coechipierii săi au oferit niște momente comice!

Trimis pe teren, în minutul 75, Coman a fost în prim-plan, când a bătut o lovitură liberă, în minutul 83, după cum se poate vedea aici. Șutul românului a fost reținut de portarul Habib Farabassi. La atacul imediat următor însă, Florinel și-a pus mâinile în cap! Pentru că a văzut cum colegul său, Hassan Aladin, a făcut „imposibilul“: a dat în coapsa portarului, când era mai greu să rateze decât să înscrie!

Seara de coșmar a celor de la Al-Gharafa a fost întregită, în minutul 90+5. Portarul iranienilor a ieșit greșit din poartă, a scăpat mingea, dar lobul unui fotbalist al gazdelor a fost respins de pe linia porții de Ashurmatov.

S-a terminat 2-1 pentru Esteghlal, iar Al-Gharafa a rămas la zero puncte, după primele două runde din Champions League Elite. Formația iraniană, în schimb, are două victorii, după ce a învins o altă adversară din Qatar, Al-Sadd Doha, în runda precedentă.

Florinel Coman, două șuturi și cam atât

În ceea ce îl privește pe Florinel Coman, acesta a prins 22 de minute pe teren, cu prelungiri, cu tot, în partida cu Esteghlal Teheran de luni. Pentru evoluția sa, românul a fost notat cu 6,7 de Flashscore, în condițiile în care media echipei sale a fost de 6,5.

Iată cifrele lui Florinel Coman, cât timp s-a aflat pe gazon:

*Total șuturi: 2

*Acuratețea paselor: 100% (5/5)

*Atingeri ale balonului: 13

*Atingeri ale balonului în careul advers: 1

*Dribblinguri reușite: -

În acest sezon, Coman a oferit două pase de gol, în cele șapte apariții pe care le-a avut la Al-Gharafa.