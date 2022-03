Horia Tecău visează să le împace pe Simona Halep și Sorana Cîrstea în echipa națională: „Sorana e setată, dar vreau o echipă unită!”

Întors de la Marbella, unde s-a retras cu victorie din echipa României de Cupa Davis, după 18 ani în care nu a afișat nimic altceva decât devotament față de propria țară, Horia Tecău a decis să rămână în bucătăria internă a Federației Române de Tenis, preluând echipa națională de tenis feminin din postura de căpitan nejucător.

Cel mai bun dublist român în acest secol va debuta pe banca echipei în 15-16 aprilie, cu ocazia barajului decisiv pe care echipa României îl va disputa în Polonia pentru calificarea la turneul final al Billie Jean King Cup, ediția 2022.

„Nu știam acum două săptămâni de această provocare. M-am gândit bine și nu credeam că vreau să mă implic atât de repede în tenis. Dar m-am gândit că le cunosc bine pe fete, am jucat alături de ele atâția ani și cred foarte mult în potențialul echipei, așa că am decis să mă implic.

Primul obeictiv este să reunesc echipa, să se bucure de tenis, să joace împreună pentru România la potențialul ei maxim,” a spus Horia Tecău, lăsând de înțeles că va încerca să o aducă și pe Sorana Cîrstea în echipă.

Retrasă din echipa de Fed Cup, actuala Billie Jean King Cup încă din 2018, Sorana Cîrstea e pe cale să devină „prima rachetă” a Românieni în ierarhia WTA, situată la doar 57 de puncte în spatele Simonei Halep.

„Sorana a luat o decizie acum câțiva ani, în continuare rămâne setată pe această decizie! Dar las o ușă deschisă acolo. Sorana este o super jucătoare, are experiență, ar fi de mare folos pentru echipă să joace pentru România, iar fetele să se unească și să facem o treabă bună împreună.



Cu siguranță voi vorbi cu toate fetele în următoarele zile, următoarele săptămâni. Intenționez să merg să le văd la Miami,” a adăugat Horia Tecău pentru ProSport.

„Meciul cu Polonia este pe 14-15 aprilie, vine curând, deci lucrurile trebuie să se întâmple repede! Nu am prea mult timp la dispoziție, îmi intru deja în rol. Iar primul pas este convocarea și deja vorbesc cu fetele să introducă acest meci în programul lor competițional. Și să le urmăresc la Miami, pentru că am nevoie să le cunosc, să știu ce se întâmplă în echipa lor și să știu ce au nevoie”, le-a transmis Horia Tecău jurnaliștilor, revenit în țară din Spania.

Heroic Horia ????????

Postponing his retirement to compete in this tie, Tecau has kept Romania in contention with a 7-6(2) 6-4 victory alongside @MariusCopil #DavisCup #byRakuten pic.twitter.com/zvn8GRL5GK