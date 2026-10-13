Potrivit Daily Mail, mai multe cluburi din Statele Unite au fost informate despre disponibilitatea fotbalistului încă din luna august. MLS pare, în acest moment, cea mai probabilă variantă pentru jucătorul în vârstă de 33 de ani, care are oferte și din Arabia Saudită.

Paul Pogba nu duce lipsă de oferte

DC United, Inter Miami, echipa la care evoluează Lionel Messi, și New York City FC au fost menționate printre posibilele destinații ale francezului. Totuși, potrivit sursei citate, nu au existat încă discuții concrete cu vreun club.