Potrivit Daily Mail, mai multe cluburi din Statele Unite au fost informate despre disponibilitatea fotbalistului încă din luna august. MLS pare, în acest moment, cea mai probabilă variantă pentru jucătorul în vârstă de 33 de ani, care are oferte și din Arabia Saudită.
Paul Pogba nu duce lipsă de oferte
DC United, Inter Miami, echipa la care evoluează Lionel Messi, și New York City FC au fost menționate printre posibilele destinații ale francezului. Totuși, potrivit sursei citate, nu au existat încă discuții concrete cu vreun club.
Pogba a revenit pe teren la Monaco după reducerea suspendării pentru dopaj, însă sezonul trecut a avut parte de puține apariții. Mijlocașul a evoluat în doar șase meciuri înainte de încheierea anticipată a contractului său pe doi ani.
De-a lungul carierei, francezul a câștigat Cupa Mondială din 2018 cu naționala Franței și a cucerit de patru ori titlul în Serie A alături de Juventus. În palmaresul său se mai află Europa League și Cupa Ligii Angliei, ambele câștigate cu Manchester United, dar și trofeul UEFA Nations League, obținut în 2021.