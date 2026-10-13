Fotbalistul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ioan Ovidiu Sabău: „Mă miră și pe mine”

Cristi Ganea a deschis scorul în minutul 5, cu o execuție spectaculoasă. Ahlinvi a majorat avantajul gazdelor în minutul 22, Bran Flores a redus din diferență înainte de pauză, iar Mărincean a stabilit scorul final în minutul 89.

La o zi după meci, Sabău a explicat că Ganea are astfel de execuții și la antrenamente, deși chiar și pe el îl surprinde uneori tehnica fotbalistului în vârstă de 34 de ani.

„Ganea mai are execuțiile astea, mă miră și pe mine la antrenament. Îl întreb de ce a dat așa, îmi zice că așa a văzut el. Acum a vrut să dea la poartă și la antrenament mai încearcă lucruri din astea. A dat cu exteriorul, a lovit-o să dea la poartă. Execuție grea, trebuie să ai curaj să dai la poartă de acolo”, a spus Sabău la Sport Total FM.

Gol a la Roberto Carlos reușit de Cristi Ganea

Fundașul a primit mingea de la Ionuț Vînă și a observat că portarul Lukas Zima ieșise mult din poartă, în așteptarea unei centrări. Ganea a trimis un voleu cu exteriorul, dintr-un unghi dificil, iar mingea a lovit bara transversală înainte să intre în plasă.