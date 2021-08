„Plangăcios!” Bouchard, 'atac subtil' la Djokovic?! Răspunsul neașteptat cu care i-a scos din minți pe fanii sârbului 

Eugenie Bouchard (27 ani) i-a înfuriat pe fanii liderului ATP.

Fosta finalistă de la Wimbledon lucrează pentru televiziunea americană Tennis Channel acum. Aflată pe locul 130 WTA, Bouchard a jucat ultimul meci în luna martie, în Mexic, și a pierdut în fața lui Zhu, iar de atunci se recuperează după o accidentare serioasă suferită la umăr

Prezentă în platoul Tennis Channel, 'Genie' a jucat un joc prin care trebuia să asocieze nume cu anumite cuvinte. În momentul în care a ajuns la Novak Djokovic, răspunsul său a stârnit furie în rândul fanilor sârbului.

Nadal - 'bestie', Djokovic - 'plângăcios'



Bouchard a primit o serie de cuvinte și nume, iar apoi trebuia să spună primul lucru care îi trecea prin minte în momentul în care le auzea. Răspunsurile de la început au fost destul de 'cuminți', iar în momentul în care a auzit cuvântul pizza, a spus 'Joe's', un local celebru din SUA, iar la Federer i-a spus doar prenumele.

Partea interesantă a fost în momentul în care a primit numele Djokovic, ea a răspuns: „plângăcios”, dându-și ochii peste cap în glumă, iar apoi și-a deschis gura, sub formă de șoc. Cel mai probabil, Bouchard făcea aluzie la ieșirile sârbului din timpul meciurilor, când este nemulțumit de anumite aspecte ale desfășurării partidelor.

În cazul lui Nadal a avut un răspuns complet diferit, numindu-l pe spaniol „bestie”.

Djokovic, gata să scrie istorie la US Open



Novak Djokovic se pregătește de US Open, ultimul turneu de Grand Slam din acest an. Sârbul poate scrie istorie, devenind primul jucător din istorie care își trece în palmares 21 de Grand Slam-uri, și primul din 1969 care poate face Marele Șlem.

Liderul ATP are deja Australian Open, Roland Garros și Wimbledon în acest an, iar la US Open poate face istorie, având și avantajul că Roger Federer și Rafael Nadal nu vor participa la ediția din acest an.

Tweet WTA Novak Djokovic Eugenie Bouchard ATP Citeste si: Românii joacă la PRO X! Bătălia pe onoare în play-off-ul Europa League: CFR Cluj - Steaua Roșie Belgrad, joi, 26 august, de la 21:30!