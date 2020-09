Patricia Tig a revenit fantastic si a BATUT-O pe Bouchard in finala! Succesul CARIEREI pentru Tig, care castiga turneul de la Istanbul: a ratat 7 mingi de meci!

Patricita Tig a castigat al doilea trofeu din cariera dupa ce s-a impus in 3 seturi la Istanbul in fata lui Eugenie Bouchard, 2-6, 6-1, 7-6.

Tig (26 de ani, 88 WTA) a pierdut primul set in fata canadiencei, dar s-a impus in urmatoarele doua si a obtinut succesul care o trimite in top 60 mondial! Pentru Tig, succesul din Turcia e al doilea din cariera, dupa cel de la Karlsruhe, din 2019, cand a batut-o in finala pe belgianca Alison Van Uytvanck.

Pana la finala cu Bouchard, Tig nu pierduse niciun set la Istanbul. In semifinale, Patricia a trecut de Tereza Martincova in doua seturi, 6-3, 6-3. Victoria de la Istanbul ii aduce Patriciei 25 000 de dolari.



Patricia a ratat nu mai putin de 7 mingi de meci in setul decisiv cu Bouchard!