UNIVERSITATEA CRAIOVA - PETROLUL PLOIEȘTI

Ploieștenii sunt neînvinși în acest sezon din postura de vizitatori, în dreptul lor fiind consemnate afară o victorie (3-0 Metaloglobus) și două rezultate de egalitate (0-0 cu Oțelul, 1-1 cu Universitatea Cluj).



Începând cu 2014, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 12 ori, de şapte ori au câştigat oltenii, prahovenii s-au impus de trei ori, iar două partide s-au terminat la egalitate.

Mirel Rădoi: "Meci capcană"

"Venim după o victorie mare, sper ca toată lumea să fie concentrată pentru partida cu Petrolul. În momentul de față cel mai mare avantaj al nostru este că suporterii vor fi în număr cât mai mare alături de noi. E un meci capcană. Un adversar care are cea mai bună apărare din Liga 1 în momentul de față, doar 5 goluri primite.



Nu excelează la goluri marcate, 6 goluri, adică o medie de un gol pe partidă. Se axează pe partea defensivă. Mâine seară va trebui să avem rădare și să așteptăm zonele pe care le-am pregătit. Organizarea defensivă foarte exactă este un punct forte al lor. Chiar dacă spun că mare parte din ei nu sunt, este evident că apare oboseala. Din cauza drumurilor", a declarat Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor.



Cea mai recentă dispută directă din SuperLiga României: 7 decembrie 2024, Petrolul - Universitatea Craiova 1-1 (Ștefan Baiaram / Alexandru Tudorie), scrie LPF.



Mirel Rădoi și Liviu Ciobotariu s-au mai confruntat o singură dată din postura de antrenori, pe 30 septembrie 2022, Universitatea Craiova - FC Voluntari 1-1.



Liviu Ciobotariu vs. Universitatea Craiova: 11 jocuri, toate în campionat - 4 victorii - 3 remize - 4 înfrângeri.



Va fi și o partidă specială pentru experimentatul Alexandru Mateiu (395 jcouri în SuperLigă). Acesta revine în Bănie, unde a strâns 275 de meciuri pe prima scenă, fiind vicecampion cu gruparea olteană la finele stagiunii 2019-2020.

