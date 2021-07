Djokovic n-a fost în apele lui la Tokyo! Arbitrul nici măcar nu a putut reacționa când a făcut asta: comportament ireal

Frustrat de înfrângerea suferită în semifinalele turneului olimpic de tenis în fața germanului Alexander Zverev, Novak Djokovic nu și-a putut recalibra starea de calm până la începerea finalei mici a probei de simplu.

După un schimb lung de mingi în partida care a stabilit câștigătorul medaliei de bronz la Tokyo, disputată între Novak Djokovic și Pablo Carreno Busta, liderul ATP și-a aruncat racheta în tribune, comițând un gest nesportiv rar întâlnit pe terenurile de tenis.



Contrar tuturor așteptărilor rezonabile, arbitrul de scaun, germanul Nico Helwerth nu a penalizat în niciun fel ieșirea nervoasă a sârbului, deși aruncarea rachetei în tribune a fost evidentă, având loc fix după încheierea punctului. Câteva minute mai târziu, Novak Djokovic a lovit semnul olimpic imprimat pe fileu cu toată puterea, îndoindu-și racheta, prilej cu care a fost avertizat de oficialul partidei.

Pablo Carreno Busta a fost nemulțumit de judecata arbitrului de scaun, care nu a ținut cont deloc de prima ieșire nervoasă, în consecință nu l-a penalizat pe 'Nole' cu un punct. Calvarul de 2 ore și 49 de minute s-a încheiat fără succes pentru Novak Djokovic, care a pierdut scor 4-6, 7-6, 3-6 și nu a reușit să își egaleze cea mai bună performanță olimpică în proba individuală - medalia de bronz, câștigată la Beijing în 2008.

