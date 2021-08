O vrea pe Serena Williams retrasă din tenis? Mesajul îndrăzneț transmis de Eugenie Bouchard sportivei din SUA

La 40 de ani fără o lună, Serena Williams are 23 de titluri de mare șlem în palmares și, chiar dacă nu a mai câștigat vreun Grand Slam din 2017, trăiește împliniri mai mari pe plan personal.

Mamă a Olympiei Ohanian, în vârstă de 3 ani, Serena Williams a publicat pe rețelele sociale următorul mesaj: ”Nu există cuvinte să descrie iubirea pe care i-o port Olympiei,” au fost cuvintele emoționante scris de Serena Williams, care a strâns 14,000 de aprecieri pe Twitter.

Ca răspuns la postarea Serenei Williams, canadianca Eugenie Bouchard a scris: ”Când mai faci un copil?”, a fost întrebarea candidă pusă de Eugenie Bouchard, care a lăsat un emoji cu inimioare alături de textul postat. Până în momentul de față, Serena nu a răspuns la întrebare.

În mod cert, un alt copil ar însemna încheierea carierei de jucătoare profesionistă de tenis pentru Serena Williams, care încă vânează titlul cu numărul 24 în competițiile de mare șlem, prin care ar egala-o pe Margaret Court în clasamentul all-time.

Serena Williams a devenit jucătoare profesionistă din anul 1995, pe când avea doar 14 ani. 2021 este al 26-lea an al carierei sportivei născute în Michigan.

