Eugenie Bouchard, claxonata pe drumurile Americii de un sofer de camion: reactia geniala a sportivei din Canada

Genie Bouchard a reactionat intr-un mod hilar la o interactiune atipica pe care a avut-o cu un sofer de camion.

Eugenie Bouchard (27 de ani) ocupa locul 118 in clasamentul WTA, dar este a patra cea mai urmarita jucatoare de tenis pe Instagram, dupa Serena Williams, Sania Mirza si Maria Sharapova.

Popularitatea sportivei din Canada este confirmata nu doar de cele doua milioane de followeri pe Instagram, ci si de o audienta de 1,6 milioane de persoane pe Twitter, unde Genie obisnuieste sa-si amuze fanii.

Recent, Bouchard a facut glume pe seama manierei in care un sofer de camion anonim s-a raportat la ea cand a vazut-o pe strada. "Un sofer de camion tocmai m-a claxonat si mi-a facut cu mana. Increderea mea atinge norii acum," a fost modul in care jucatoarea canadiana s-a amuzat de situatie.

Genie Bouchard a jucat ultimul meci oficial in data de 17 martie, la Monterrey. Cel mai bun rezultat inregistrat de canadianca in acest sezon este finala jucata la Guadalajara, pierduta in fata Sarei Sorribes Tormo.

a truck driver just honked and waved at me. confidence is sky high rn ???? — Genie Bouchard (@geniebouchard) May 6, 2021