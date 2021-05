"Tu sa ramai cu tenisul, sa nu devii infumurata ca Eugenie Bouchard!" Bianca Andreescu, atacata de un fan dupa ce a publicat o imagine sexy pe Instagram 

Bianca Andreescu a fost avertizata de un fan pe Instagram, dupa ce a postat o imagine pe placul a 100,000 de sustinatori.

Desi este urmarita de peste 670,000 de persoane pe Instagram, Bianca Andreescu nu este una dintre jucatoarele care isi tin fanii la curent in fiecare zi. Din cand in cand insa, aparitiile in social media ale campioanei US Open din 2019 sunt impresionante pentru o anumita parte a fanilor sai si controversate pentru un alt segment de sustinatori.

In ultima fotografie postata, care a cules aproximativ 100,000 de aprecieri, Bianca Andreescu s-a pozat intr-o maniera sexy, aratandu-si decolteul si a atras o multitudine de comentarii pozitive din partea colegelor sale de circuit, printre care Daria Gavrilova, Taylor Townsend si Anastasia Potapova.

Contrar asteptarilor si tonului postarii, un urmaritor al Biancai Andreescu a fost surprins neplacut de imaginea publicata de Bianca Andreescu, careia i-a reprosat: "Tu sa ramai cu tenisul, sa nu devii infumurata ca Eugenie," facand referire la Genie Bouchard, jucatoare care a confirmat in tinerete, in 2014 jucand finala la Wimbledon si semifinala la Roland Garros, dar a inregistrat mai apoi o scadere semnificativa in rezultate, nemaifiind capabila sa se intoarca cu brio si constanta in top 50 WTA.

"E prima data cand a postat ceva dupa zece zile, te comporti de parca posteaza in fiecare zi. Sunt increzator ca petrece mult timp imbunatatindu-si jocul," i-a raspuns un alt fan, care a sarit in apararea Biancai Andreescu.