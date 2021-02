CADOU de Valentine's Day: se implinesc trei ani de cand Eugenie Bouchard le-a luat mintile barbatilor prin aparitia in Sports Illustrated (GALERIE FOTO SEXY) 

Valentine's Day are o conotatie speciala pentru Genie Bouchard, datorita aparitiei in Sports Illustrated Swimsuit.

In urma cu exact trei ani, Genie Bouchard bifa o aparitie spectaculoasa in Sports Illustrated Swimsuit, una dintre cele mai faimoase reviste din Statele Unite ale Americii.

Din 2018 pana in prezent, performantele canadiencei pe terenul de tenis au fost limitate. Bouchard a castigat un titlu WTA la dublu, in 2019, alaturi de Sofia Kenin la Auckland si o finala de simplu, pierduta la Istanbul in favoarea Patriciei Tig.

Go behind the scenes with the one and only @geniebouchard pic.twitter.com/RrZUZMERuz — Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) February 14, 2018

Actualmente ocupanta pozitiei 141 in clasamentul mondial, Eugenie Bouchard a pierdut parteneriatul cu sponsorul american Nike, dupa un deceniu de colaborare, pe fondul diminuarii semnificative a numarului de rezultate bune atins de jucatoarea nord-americana.

Eugenie Bouchard are in palmares o finala de Grand Slam, jucata la Wimbledon in 2014, dar si doua semifinale bifate la Australian Open, respectiv Roland Garros in acelasi an.