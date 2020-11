INTERZIS DE SEXY! Eugenie Bouchard si-a innebunit fanii cu aceasta aparitie rara

Eugenie Bouchard a avut o aparitie senzationala pe Instagram.

Eugenie Bouchard a dat lovitura pe Instagram, innebunindu-si fanii cu cateva fotografii in care si-a expus costumul purtat in acest an de Halloween.

Alegerea jucatoarei canadiene a fost de a oglindi personajul Mileena din jocul video Mortal Kombat, o luptatoare considerata sex-simbol, deopotriva malefica si atragatoare.

170,000 de urmaritori au apreciat postarea publicata de Genie Bouchard, jucatoare care se mandreste cu un following de 2,1 milioane de persoane.

In prezent, Eugenie Bouchard ocupa locul 139 in clasamentul WTA. In 2020, Genie a jucat o finala de turneu WTA, pierduta la Istanbul in fata Patriciei Tig.