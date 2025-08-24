Partidele Crystal Palace - Nottingham Forest și Everton - Brighton, din etapa a doua de Premier League, vor avea loc de la ora 16:00 și vor putea fi urmărite în direct pe platforma VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.
Crystal Palace - Nottingham Forest și Everton - Brighton, în direct pe VOYO, de la 16:00
Crystal Palace vine după remiza 0-0 cu Chelsea, din prima rundă a acestui sezon de Premier League. Echipa lui Oliver Glasner a jucat și primul meci din cupele europene, în play-off-ul de Conference League, unde s-au impus cu 1-0 în fața lui Fredrikstad.
Nottigham Forest a debutat cu victorie în fața lui Brentford, scor 3-1.
Everton a debutat cu înfrângere, scor 1-0 în deplasarea de la Leeds, în timp ce adversara ei din această după-amiază a remizat acasă cu Fulham, scor 1-1.
Arsenal, transfer de 78 de milioane de euro înainte de duelul cu Leeds
Arsenal a reușit un transfer spectaculos chiar înaintea duelului cu Leeds din Premier League.
„Tunarii” au oficializat sosirea lui Eberechi Eze de la Crystal Palace, într-o afacere de 67,5 milioane de lire sterline, adică aproximativ 78 de milioane de euro.
Englezul de 27 de ani a semnat un contract valabil patru ani, cu opțiune pentru încă unul, și va purta tricoul cu numărul 10.
Mutarea are și o poveste specială: Eze fusese legitimat în academia lui Arsenal până la 13 ani, dar a fost eliberat. Acum, după 14 ani, se întoarce pe „Emirates” ca fotbalist consacrat.
Pentru Palace, despărțirea e grea. Eze a marcat 40 de goluri în 169 de meciuri și a fost eroul finalei Cupei Angliei, când a înscris golul victoriei cu Manchester City.
„A fost mereu Arsenal. Un tunar din copilărie, noul nostru număr 10 - bun venit acasă, Ebere”, a fost mesajul clubului londonez la anunțul oficial.