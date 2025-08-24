Partidele Crystal Palace - Nottingham Forest și Everton - Brighton, din etapa a doua de Premier League, vor avea loc de la ora 16:00 și vor putea fi urmărite în direct pe platforma VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Toate meciurile din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.



Crystal Palace - Nottingham Forest și Everton - Brighton, în direct pe VOYO, de la 16:00

Crystal Palace vine după remiza 0-0 cu Chelsea, din prima rundă a acestui sezon de Premier League. Echipa lui Oliver Glasner a jucat și primul meci din cupele europene, în play-off-ul de Conference League, unde s-au impus cu 1-0 în fața lui Fredrikstad.

Nottigham Forest a debutat cu victorie în fața lui Brentford, scor 3-1.

Everton a debutat cu înfrângere, scor 1-0 în deplasarea de la Leeds, în timp ce adversara ei din această după-amiază a remizat acasă cu Fulham, scor 1-1.