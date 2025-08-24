În momentul în care a semnat contractul cu Al-Hilal Omdurman, Laurențiu Reghecampf a făcut tot posibilul să descrie un tablou despre o presupusă stare de normalitate, în această țară africană „sfâșiată“ de un război civil și de grave probleme economice și sanitare.

În ciuda declarațiilor date de „Reghe“, viața din Sudan poate fi descrisă oricum, numai normală, nu! Cea mai bună dovadă în acest sens e faptul că, în sezonul trecut, Al-Hilal Omdurman, noua echipă a lui Reghecampf, a fost nevoită să evolueze în campionatul intern din... Mauritania! Asta pentru că nu putea evolua în întrecerea internă din Sudan din cauza problemelor din această țară.

„Jucătorii străini de la Al-Hilal fug pe capete“

Acum, deși se tot spune că situația din Sudan s-a îmbunătățit, e posibil ca, inclusiv în noul sezon, Al-Hilal Omdurman să joace în campionatul unei alte țări africane! Deja s-a vehiculat varianta Algeria, după cum sport.ro a scris aici.

În momentul de față însă, marea problemă a lui „Reghe“ e alta. Și anume faptul că jucătorii săi străini refuză să vină alături de echipă, în cantonamentul din Tanzania. Despre acest subiect tocmai a scris, pe larg, presa locală din Sudan.

„Situație de criză între jucătorii străini ai lui Al-Hilal și conducerea clubului“, e titlul unui articol despre ce se întâmplă cu formația pregătită de Reghecampf.

„Asaltați de oferte din Africa și din țările arabe din zona Golfului Persic, jucătorii străini ai lui Al-Hilal refuză, deocamdată, participarea în cantonamentul din Tanzania. Adama Coulibaly are oferte care ajung și la un milion de euro, dar Al-Hilal refuză, deocamdată, orice negociere, în încercarea de a-l păstra pe fotbalistul de 19 ani. Apoi, e cazul senegalezului Aime Tendeng, cu oferte clare de la Simba și de la Esperance Tunis. Nici el nu vrea să mai joace pentru Al-Hilal. În fine, fundașul Khadim Diaw completează lista străinilor care s-au revoltat împotriva conducerii clubului și vor să plece. Și Diaw are două oferte de afară, din Tanzania și din Algeria. În aceste condiții, în care străinii fug pe capete, Al-Hilal se confruntă cu o mare criză, la ora actuală“, a notat presa din Sudan.

La această problemă se adaugă și faptul că, în cantonamentul din Tanzania, Reghecampf are un lot „subțire“ numeric, pentru că mulți dintre elevii săi sunt plecați, deocamdată, la echipa națională.

