„Noul Nadal” nu mai e o poreclă, o arată jocul! Carlos Alcaraz a devenit cel mai tânăr câștigător de turneu ATP 500 din istorie

Carlos Alcaraz (18 ani, 20 ATP) a conturat performanța de a deveni cel mai tânăr tenismen din istoria Erei Open care se impune într-un turneu de calibru ATP 500.

Tenismenul spaniol în vârstă de 18 ani nu a pierdut set în semifinalele și finala competiției ATP 500 de la Rio de Janeiro, învingându-i pe experimentații Fabio Fognini și Diego Schwartzman, scor 6-2, 7-5, respectiv 6-4, 6-2.

Rezultatele jucătorului de numai 18 la Rio de Janeiro au surprins pe toată lumea, inclusiv publicul brazilian, care s-a bucurat de jocul său spectaculos, care demonstrează cât de importantă a fost transformarea fizică prin care a trecut în ultimele luni.

Grație acestui succes, Carlos Alcaraz urcă 9 poziții în ierarhia mondială și ajunge în premieră în top 20 ATP. Alcaraz e al 18-lea tenismen care pătrunde în top 20 ATP înainte de a împlini vârsta de 19 ani și primul după Rafael Nadal, în 2005.

A fost al doilea titlu ATP cucerit de tânărul jucător iberic, după trofeul cucerit la Umag, în 2021.

