Rafael Nadal și Matteo Berrettini, tenis de o calitate rară, în semifinala de la Melbourne. Punctele-spectacol ale meciului

Semifinala Openului Australian disputată între Rafael Nadal și Matteo Berrettini nu a dezamăgit fanii tenisului. Rafael Nadal l-a învins pe Matteo Berrettini, scor 6-3, 6-2, 3-6, 6-3, după 2 ore și 55 de minute de joc în care cei doi tenismeni au lovit împreună 66 de lovituri direct câștigătoare.

Deși a practicat un tenis aproape impecabil în primele două seturi, tenismenul iberic a câștigat manșele unu și doi reușind o serie de lovituri spectaculoase și rezistând excelent în puncte, în stilul caracteristic.

Setul trei a consemnat apariția în joc a italianului Matteo Berrettini, care a semnat ]n această manșă un forehand incredibil, pe lângă stâlpul fileului, lăsându-l mască pe multiplul campion de Grand Slam.

Al patrulea și ultimul set al semifinalei i-a aparținut lui Rafael Nadal, care a demonstrat o concentrare incredibilă în finalul setului și a obținut break-ul, la scorul de 4-3.

Rafa Nadal "re-asserts his his dominance" by winning the first game of the fourth set in style ???????? #AusOpen pic.twitter.com/uZfQ8otCva

"That point had ????????????????????????????????????????!" ????

He's got that look in his eyes today ????

Matteo Berrettini joacă pentru prima dată în penultimul act la Australian Open. O victorie în fața lui Rafael Nadal ar însemna a doua sa calificare într-o finală de Grand Slam, după prezența în ultimul act la Wimbledon în 2021.

Scorul meciurilor directe este 1-0 pentru Nadal, cei doi întâlnindu-se o singură dată până în prezent, în semifinala US Open 2019, meci încheiat cu o victorie, scor 3-0 la seturi pentru jucătorul care avea să câștige acea ediție a turneului de la New York.

Învingătorul dintre Nadal și Berrettini va juca în finala de duminică, 30 ianuarie împotriva jucătorului mai bun al semifinalei dintre Tsitsipas și Medvedev. Partida dintre grec și rus e programată să înceapă la ora 10:30.

Matteo Berrettini. Around the post. #AusOpen pic.twitter.com/O8mEI0BETh

We've got a match on our hands ????

???????? @mattberrettini takes a set off Nadal for the very first time by taking the third set 6-3.#AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/SbGAj7i22O