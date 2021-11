E imposibil, chiar și pe consolă! „Noul Rafael Nadal”, Carlos Alcaraz a revoluționat tenisul în Turneul Next Gen

Carlos Alcaraz (18 ani, 32 ATP) impresionează întreaga lume a tenisului, cu ocazia desfășurarii Turneului Campionilor Next Gen de la Milano.

Ibericul l-a învins pe Brandon Nakashima (63 ATP), scor 4-3, 4-1, 4-3, în 90 de minute de joc care urmează reguli neaplicate în circuitul ATP.

Standing ovation primit de Carlos Alcaraz pentru punctul ireal câștigat la Milano



Punctul care s-ar putea dovedi nu doar cel mai spectaculos al săptămânii, ci al întregului an a avut loc la scorul de 4-3, 3-0, 0-15, când Carlos Alcaraz, văzut de mulți ca fiind următorul Rafael Nadal, s-a apărat dumnezeiește și a rezistat mai multor atacuri năprasnice reușite de american.

Alcaraz a returnat inclusiv un smash și o lovitură norocoasă din partea lui Brandon Nakashima, care a aterizat în terenul spaniolului, după ce a lovit banda fileului.

Spectatorii din tribune au fost în delir la finalul schimbului de mingi, prin care Carlos Alcaraz a demonstrat o calitate incredibilă în plan defensiv.

Alcaraz a jucat sferturi de finală la US Open în acest an și este antrenat de fostul mare tenismen spaniol, Juan Carlos Ferrero. Datorită victoriei cu Brandon Nakashima, Alcaraz a devenit primul jucător calificat în semifinalele Turneului Campionilor Next Gen.