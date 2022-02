Fabio Fognini acuză noua generație că ar fi ucis tot spectacolul din tenis: „Când mă retrag, nu o să mă uit la niciun meci.”

Fabio Fognini (34 de ani, 40 ATP) nu este deloc încântat de viitorul tenisului. Tenismenul italian născut la Sanremo nu crede că va mai urmări acest sport, după retragere, din cauza lipsei de spectaculozitate pe care o acuză în jocul membrilor noii generații.

Jucătorul din Italia cu 9 titluri ATP în palmares, între care un trofeu câștigat la ATP Masters 1000 Monte Carlo, în 2019 vede un trend în tenisul modern, în care tot ce contează e forța și viteza generate de forehand-uri și servicii.

„Uite, o să fiu sincer. Poate că sunt eu dintr-o generație mai veche, dar nu îmi place cum se prezintă viitorul în acest sport. Totul e la fel, singurul lucru pe care îl vezi sunt băieți lovind forehand-uri și serve-bombă, nu îmi place deloc. Când mă voi retrage nu o să mă uit la niciun meci de tenis la televizor, și nici nu voi plăti vreun bilet să asist la o partidă, nu cred că merită.

Pentru cine aș plăti bilet? Federer. Aș vrea să îl văd ca în zilele sale bune, îi iubesc jocul și totul pare simplu când o face el, dar nu e. Nu știu dacă vom mai putea să vedem cel mai bun joc al său vreodată,” a fost comentariul nostalgic cu care Fognini și-a încheiat replica, conform Punto de break.

Tsitsipas (23 de ani), în dezacord cu Fognini

„Cum văd viitorul tenisului? Nu știam că sunt profet. Îl văd având 6 sau 8 jucători de top. 8 tenismeni concurând pentru titlurile de mare șlem. Văd mult entuziasm și evoluție în rebranding-ul acestui sport,” a declarat Stefanos Tsitsipas.

Din cei opt jucători anunțați de Stefanos Tsitsipas ar putea face parte Daniil Medvedev, Alexander Zverev, el însuși, Matteo Berrettini, Andrey Rublev, dar și cei mai buni tineri ai ATP-ului, precum Felix Auger-Aliassime, Jannik Sinner sau Denis Shapovalov.

Doubles points straight out of a video game ????@DodigTennis & @marcelomelo83 score an epic 6-3, 4-6, 10-8 victory over Fognini & Sonego to reach the final four.

????: @TennisTV | @BNPPARIBASOPEN pic.twitter.com/7Q9hNuNurR