Scorul zilei vine din meciul Emmei Răducanu cu Sloane Stephens: cum s-a făcut de râs campioana de la US Open

Emma Răducanu a câștigat duelul campioanelor de Grand Slam din primul tur al Openului Australian. Sportiva britanică cu origini românești a învins-o pe Sloane Stephens, scor 6-0, 2-6, 6-0, în 97 de minute de joc.

Campioana en-titre a Openului American a debutat fulgerător la Melbourne, câștigând primul set în doar 17 minute. Emma Răducanu a pierdut doar 4 puncte în manșa întâi.

How to use all corners of the court with @EmmaRaducanu ????@Kia_Worldwide · #Kia · #MovementThatInspires • #AusOpen

????: @wwos · @espn · @Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/BPoJ04wOHL