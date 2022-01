De la nuntă la Australian Open: adversara Emmei Răducanu, Sloane Stephens s-a căsătorit cu Jozy Altidore

Emma Răducanu și Sloane Stephens se întâlnesc în duelul campioanelor de Grand Slam din cadrul turului întâi al Openului Australian 2022. Cele două jucătoare cu câte un trofeu cucerit la Flushing Meadows se vor duela pe Arena Margaret Court în blockbuster-ul zilei a doua de concurs.

Dacă Emma Răducanu a dezamăgit după victoria de la New York, câștigând două partide și pierzând alte patru în circuitul WTA, Sloane Stephens a fost mai preocupată de pregătirile pentru nuntă decât de antrenamentele din pre-sezon.

Câștigătoarea ediției 2017 a Openului American s-a căsătorit în prima zi a anului cu Jozy Altidore, atacantul clubului de fotbal din Toronto, care evoluează în MLS. Sloane Stephens și Jozy Altidore au făcut o nuntă memorabilă, în aer liber, în portul St. Regis Bal din Miami Beach, Florida.

Fosta ocupantă a locului 3 WTA a purat o rochie proiectată de Galia Lahav, despre care a scris pe rețelele de socializare că este „o rochie potrivită pentru o regină.”

Ce au declarat proaspăt-căsătoriții Sloane Stephens și Jozy Altidore în ziua nunții

„Empatizez cu toate cuplurile care au trebuit să ia decizii dificile referitoare la nuntă, pe timp de pandemie. A trebuit să fim super flexibili și mă bucur că persoanele dragi nouă ne-au ajutat să ne asigurăm că vom avea o zi specială și sigură,” a declarat Sloane Stephens pentru People.

„Mi-a plăcut să meditez la momentele care ne-au schimbat viețile, care au culminat cu această zi a nunții. Am simțit nostalgie privind imaginile cu clipele care ne-au adus până aici. M-au făcut să mă îndrăgostesc din nou de Sloane,” a afirmat Jozy Altidore.

Până în prezent, Jozy Altidore a marcat 77 de goluri în cele 175 de partide pe care le-a jucat în Major League Soccer, campionatul de fotbal de prim rang în SUA.

