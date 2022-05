„Djokovic, favorit? Niciodată!” Carlos Moya are încredere totală în Rafael Nadal: „Mai are un as în mânecă”

Fost lider ATP, Carlos Moya crede fără să aibă îndoieli în elevul său, Rafael Nadal, înaintea sfertului de finală a turneului de la Roland Garros, în care îl va înfrunta pe Novak Djokovic.

Moya crede că nici programarea meciului în sesiunea de seară, și nici oboseala meciului de cinci seturi jucat de Rafael Nadal în optimi nu reprezintă motive care să îi scadă șansele de victorie ale elevului său, în duelul cu Novak Djokovic.

„Noi credem în victorie. Rafa a obținut patru victorii, dintre care una dificilă. Prefer să stea puțin timp pe teren, dar de data aceasta acel duel îl poate ajuta. Rafa își revine de obicei ușor după meciuri lungi, mai ales pe zgură. Nu cred că va fi un handicap pentru el că a câștigat meciul din optimi ​​​​abia după cinci seturi, este odihnit și proaspăt, totul este așa cum trebuie,” a menționat Carlos Moya.

„Djokovic e favorit? Nu, niciodată. Nu cred că pe zgură se poate pune problema de așa ceva, pe zgură e mereu Rafa favoritul. Desigur, fac parte din echipa lui și îmi este greu să nu fiu părtinitor. Ne așteptăm întotdeauna la ce este mai bun de la Rafa și cred că va fi la cel mai înalt nivel pentru a putea câștiga. Va fi greu, dar cred că Rafa este pregătit.

Trebuie să fii la un nivel extrem de înalt. Va fi bine dacă Rafa evoluează ca în primele 3 meciuri. Trebuie să joace cu acea intensitate pe tot parcursul meciului, dacă vrea să aibă o șansă împotriva unui rival precum Djokovic. Se cunosc foarte bine. Eu personal cred că Rafa mai are un as în mânecă pe care l-ar putea scoate în ultimul moment.

În timpul zilei, mingea sare mai mult, ceea ce se potrivește stilului de joc al lui Rafa și este mai periculos. În urmă cu doi ani, ei jucau sub un acoperiș închis, era frig și era noapte, iar el a făcut un meci fantastic. Ne-am dorit să se joace în timpul zilei, dar nu contează, cu siguranță vom câștiga,” a completat, cu optimism, Carlos Moya, potrivit Eurosport.

