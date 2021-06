Cum s-a facut de ras Rafael Nadal in timpul discursului de felicitare a absolventilor Academiei Rafa Nadal: "Nu e un inceput bun, asta a fost ca si ultimul meu meci la Roland Garros!" 

Rafael Nadal s-a facut de ras la ceremonia de absolvire a studentilor Academiei Rafa Nadal din Manacor. Inainte de a-si incepe discursul prin care ii felicita pentru incheierea perioadei de invatare, vantul i-a suflat semifinalistului de la Roland Garros foile pe care avea pregatite ideile importante ale speech-ului tinut in fata absolventilor.

"Nu e un inceput bun," a spus Rafael Nadal, dupa care s-a deplasat de la pupitru si a cules hartiile, cu ajutorul studentilor. Revenind la microfon, Nadal a adaugat remarca prin care i-a facut pe toti sa rada: "Asta a fost ca ultimul meci al meu la Roland Garros," a adaugat numarul 3 ATP, referindu-se la semifinala pierduta la Paris in 4 seturi in favoarea liderului mondial, Novak Djokovic.

Vineri, in data de 11 iunie, campionul recordmen de la Roland Garros a cedat al treilea meci la Paris, din 108 jucate in Grand Slam-ul parizian. Desi a condus cu 5-0 in primul set si l-a castigat cu 6-3, Nadal nu a mai avut replica in urmatoarele trei seturi in fata lui Djokovic, care s-a impus, scor 6-3, 7-6, 6-2.

Novak Djokovic a castigat finala de 5 seturi, mai apoi, jucata in compania grecului Stefanos Tsitsipas (4 ATP) si s-a apropiat la un singur titlu de mare slem de Rafael Nadal in ierarhia all-time.

The moment the wind blew Rafa's notes away at the graduation, and he joked about it "Not a good start. That was... like my last match at Roland-Garros." ???? pic.twitter.com/FOfOsncy0K