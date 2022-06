Primit cu huiduieli pe Arena Philippe-Chatrier, Novak Djokovic (35 de ani, 1 ATP) a fost învins în sferturile de finală ale ediției 2022 a turneului de la Roland Garros de Rafael Nadal (36 de ani, 5 ATP), scor 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (4), după o luptă care a durat 4 ore și 12 minute.

Partida încheiată după ora 01:15, ora Franței s-a soldat cu numeroase răsturnări de situație, tenismenul sârb conducând cu 5-2 în setul 4, în care a ratat două mingi de set, pentru ca, ulterior, ibericul să și-l adjudece în tiebreak.

„99,9% dintre spectatori au fost de partea lui Rafael Nadal,” a spus Novak Djokovic într-o declarație oferită după încheierea partidei.

Enervat de partizanatul publicului parizian și de zgomotele produse de spectatori în timpul punctelor, numărul 1 mondial a fost surprins înjurând în engleză și în sârbă, în timpul meciului.

Mai exact, Novak Djokovic ar fi fost deranjat de lipsa liniștii din timpul punctelor, prilej cu care a simțit nevoia să se descarce verbal, spunând: „Tăceți dracului din gură!”, cuvinte urmate de o înjurătură în sârbă: „În p***a m*-t**”.

Roland Garros nu a adresat oficial acest lucru și nu a anunțat impunerea unei amenzi pentru derapajul verbal al jucătorului din Serbia.

A Serbian friend tells me that after yelling "SHUT THE F*CK UP!" he yells in Serbian "Jebem ti mater u picku bre!" (I f*ck your mother in the p*ssy) https://t.co/SDfeMIcF1t