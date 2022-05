Rafael Nadal - Novak Djokovic: ce ne spune istoria că se va întâmpla în meciul uriaș al sferturilor Roland Garros 2022

Rafael Nadal - Novak Djokovic, episodul 59 (28-30 H2H)

marți, 31 mai, ora 21:45

Rafael Nadal și Novak Djokovic se întâlnesc, în sferturile Roland Garros 2022 pentru a contura cel de-al 59-lea episod al celei mai pasionante rivalități a ultimului deceniu în tenisul global.

Djokovic conduce cu 30-28 scorul meciurilor directe și a câștigat cea mai recentă partidă cu Nadal, derulată în semifinalele ediției precedente a Grand Slam-ului parizian, scor 3-6, 6-3, 7-6 (4), 6-2.

Va fi al zecelea meci pe zgura pariziană între Nadal și Djokovic, unde tenismenul spaniol conduce cu 7-2, dar Djokovic rămâne singurul tenismen care l-a învins pe Nadal la Roland Garros în minim de seturi (sferturi, 2015).

Surprinzător, Novak Djokovic s-a impus în două din cele mai recente trei dueluri cu Rafael Nadal la Roland Garros. L-a învins cu 7-5, 6-3, 6-1 în sferturile ediției 2015, 3-6, 6-3, 7-6, 6-2 în semifinala din 2021 și a pierdut cu 6-0, 6-2, 7-5 în finala din 2020.

Rafael Nadal își menține însă un avantaj considerabil în meciurile jucate pe zgură cu Novak Djokovic, 19-8, notează Tennis.com.

