„Dacă joc din nou seara, e nedrept!” Certuri și tensiuni la Paris, pe tema orei de start a capului de afiș, Nadal - Djokovic: când se joacă

Rafael Nadal - Novak Djokovic, marți, 31 mai, ora 21:45

Blockbuster-ul din sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros, ediția 2022, duelul dintre Rafael Nadal (35 de ani, 5 ATP) și Novak Djokovic (35 de ani, 1 ATP) a adus multă discuție pe tema orei de start. Cunoscut pentru înclinația sa către a juca în timpul zilei la Paris, Nadal și-a exprimat clar preferința de a nu juca seara, în condițiile în care condițiile însorite îi conferă condiții de joc favorabile tenisului său.

O zgură uscată, combinată cu o căldură mai mare îl ajută pe Rafael Nadal să dobândească și mai mult impact în loviturile sale cu top-spin, ale căror sărituri și înălțimi ating cote mai mari în timpul zilei, în raport cu un meci jucat seara. Djokovic l-a învins pe Nadal, într-un meci început după ora 17:00, ora locală, în semifinalele Roland Garros 2021, scor 3-6, 6-3, 7-6, 6-2.

