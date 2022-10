„Ar fi fost o risipă!” Italianul Andreas Seppi, umilit și lăsat de compatrioți fără wildcard, la turneul de retragere

Caz ireal în Italia, unde Federația de Tenis a decis să nu îi acorde tenismenului Andreas Seppi un wildcard la turneele ATP 250 de la Florența și Napoli, unde acesta intenționa să își ia rămas-bun de la fanii tenisului din Peninsulă.

Fost număr 18 ATP, cu 3 titluri ATP în palmares, eforturile depuse de Andreas Seppi timp de două decenii - prin care a făcut cinste tenisului italian, într-o perioadă istorică mai puțin bună a acestuia - nu au fost suficiente pentru a justifica primirea unui wildcard într-unul din cele două turnee ATP de categorie 250.

„Mi-ar fi plăcut să joc la Florența sau Napoli turneul meu de retragere din tenisul profesionist, dar, din păcate, Federația Italiană de Tenis nu mi-a permis, spunând că 'a acorda un wildcard unui jucător care se retrage ar fi fost o risipă.'”, a scris Andreas Seppi pe Instagram, șocând întreaga lume a tenisului.

Campion la Eastbourne, Moscova și Belgrad, Andreas Seppi va părăsi tenisul cu un gust amar, italienii anulându-i șansa unui al patrulea trofeu în palmares, tocmai la ocazia retragerii definitive din „Sportul Alb.”

