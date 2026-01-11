GALERIE FOTO Gest exemplar din partea lui Kyrgios: în spirit sportiv, australianul a renunțat la un premiu imens

Marcu Czentye
Decizie admirabilă din partea australianului Nicholas Kyrgios, înainte de primul turneu de mare șlem al anului.

Pe tabloul principal al unei competiții de mare șlem sunt doar 128 de locuri, în consecință organizatorii marilor turnee acordă invitațiile de joc cu o grijă deosebită.

Oficialii Openului Australian au avut parte de o misiune mai complicată în acest an; dincolo de obligațiile care survin între Melbourne, Paris și New York, conducerea întrecerii a avut complicata sarcină de a purta discuții cu Nick Kyrgios în urma cărora jucătorul din Canberra - extrem de iubit în Australia, mai ales din punctul de vedere al spectacolului creat pe terenul de tenis - a acceptat să se mulțumească numai cu o participare în proba de dublu a Openului Australiei.

Nick Kyrgios, gest de sportivitate: a refuzat să primească wildcard la Australian Open 2026

Prin refuzul wildcardului, Nick Kyrgios și-a refuzat un cec generos, în valoare de peste 85,000 de euro.

„După o serie de conversații bune cu Federația Australiană de Tenis, am decis să mă concentrez doar asupra competiției de dublu, în ediția din acest an a Openului Australian.

Sunt apt de joc și am revenit pe teren, dar un meci jucat în format trei-din-cinci seturi e o 'specie' diferită pentru care nu sunt încă pregătit.

Turneul acesta înseamnă totul pentru mine, dar mai degrabă mi-aș ceda locul unui jucător pregătit să dea totul.

O iau pas cu pas și voi reveni anul viitor, gata să concurez. Să ne vedem cu bine,” a scris Nick Kyrgios, într-un anunț făcut pe Instagram.

Nick Kyrgios a câștigat un singur turneu de mare șlem în carieră, chiar în proba de dublu masculin a Openului Australian. Performanța a fost bifată de jucătorul din Canberra alături de prietenul din copilărie, Thanasi Kokkinakis, în 2022.

Sinner, așteptat să facă „tripla” în Openul Australian

Elvețianul Stan Wawrinka, australienii Jordan Thompson, Christopher O'Connell, James Duckworth și Rinky Hijikata, americanul Patrick Kypson, francezul Kyrian Jacquet și chinezul Bu Yunchaokete sunt jucătorii care au primit invitație de joc în competiția propriu-zisă a Openului Australian.

Ultimele cinci ediții ale Openului Australian au fost câștigate de Jannik Sinner (2025, 2024), Novak Djokovic (2023, 2021) și Rafael Nadal (2022).

