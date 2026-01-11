Pe tabloul principal al unei competiții de mare șlem sunt doar 128 de locuri, în consecință organizatorii marilor turnee acordă invitațiile de joc cu o grijă deosebită.

Oficialii Openului Australian au avut parte de o misiune mai complicată în acest an; dincolo de obligațiile care survin între Melbourne, Paris și New York, conducerea întrecerii a avut complicata sarcină de a purta discuții cu Nick Kyrgios în urma cărora jucătorul din Canberra - extrem de iubit în Australia, mai ales din punctul de vedere al spectacolului creat pe terenul de tenis - a acceptat să se mulțumească numai cu o participare în proba de dublu a Openului Australiei.

Nick Kyrgios, gest de sportivitate: a refuzat să primească wildcard la Australian Open 2026

Prin refuzul wildcardului, Nick Kyrgios și-a refuzat un cec generos, în valoare de peste 85,000 de euro.

„După o serie de conversații bune cu Federația Australiană de Tenis, am decis să mă concentrez doar asupra competiției de dublu, în ediția din acest an a Openului Australian.

Sunt apt de joc și am revenit pe teren, dar un meci jucat în format trei-din-cinci seturi e o 'specie' diferită pentru care nu sunt încă pregătit.

Turneul acesta înseamnă totul pentru mine, dar mai degrabă mi-aș ceda locul unui jucător pregătit să dea totul.

O iau pas cu pas și voi reveni anul viitor, gata să concurez. Să ne vedem cu bine,” a scris Nick Kyrgios, într-un anunț făcut pe Instagram.

Nick Kyrgios a câștigat un singur turneu de mare șlem în carieră, chiar în proba de dublu masculin a Openului Australian. Performanța a fost bifată de jucătorul din Canberra alături de prietenul din copilărie, Thanasi Kokkinakis, în 2022.

