Wildcarduri unul și unul: fost număr 1 WTA, la Transylvania Open 2026. România va avea minimum șase jucătoare în concurs
Transylvania Open 2026 se joacă în săptămâna 31 ianuarie - 7 februarie.

România se va bucura nu de trei jucătoare pe tabloul principal al competiției WTA 250 de la Cluj-Napoca, cum a fost cunoscut înainte de anunțarea wildcardurilor, ci de prezența a minimum șase sportive în întrecerea propriu-zisă.

Asta pentru că organizatorii Transylvania Open au anunțat trei invitații de joc pentru Ana Bogdan (33 de ani, 515 WTA), Miriam Bulgaru (27 de ani, 197 WTA) și tânăra Elena Ruxandra Bertea (19 ani, 299 WTA), care a strâns 50 de victorii în circuitul ITF, în 2025.

Ana Bogdan revine în tenis după șase luni fără meci oficial

Fostă finalistă în Openul Transilvaniei, Ana Bogdan va reveni astfel în tenis, după o pauză de peste șase luni de la ultima partidă oficială disputată. În vara anului 2025, jucătoarea din Sinaia a acuzat accidentări la genunchi și gleznă, în turneul WTA 250 de la Iași, care au forțat-o să ia decizia unei retrageri cel puțin temporare din „Sportul Alb.”

Karolina Pliskova se întoarce la Cluj-Napoca, unde a câștigat turneul, în 2024

În plus, câștigătoarea Transylvania Open din 2024, Karolina Pliskova - fost număr unu mondial - a primit la rândul său un wildcard care captează atenția.

Transylvania Open 2026 este programat să înceapă având la start mai multe jucătoare importante, printre care Emma Răducanu, Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea, Donna Vekic sau Anastasia Potapova, câștigătoarea din 2025.

Grupul de jucătoare menționate formează una dintre cele mai puternice colecții strânse de organizatorii turneului de la Cluj.

Transylvania Open 2026 va fi cea de-a șasea ediție a turneului din Ardeal, care deține licență permanentă de organizare.

Ana Bogdan

Ana Bogdan / Foto: Imago
Lista jucătoarelor care și-au anunțat prezența la Transylvania Open 2026

  1. Emma Răducanu (EX) (locul 29, GBR)
  2. Jaqueline Cristian (locul 38, ROU)
  3. Sorana Cîrstea (locul 41, ROU)
  4. Anastasia Potapova (locul 55, AUT)
  5. Xinyu Wang (locul 57, CHN)
  6. Olga Danilovic (locul 67, SRB)
  7. Donna Vekic (locul 69, CRO)
  8. Antonia Ruzic (locul 70, CRO)
  9. Anna Bondar (locul 73, HUN)
  10. Varvara Gracheva (locul 75, FRA)
  11. Camila Osorio (locul 76, COL)
  12. Elisabetta Cocciaretto (locul 81, ITA)
  13. Petra Marcinko (locul 82, CRO)
  14. Ella Seidel (locul 84, GER)
  15. Gabriela Ruse (locul 85, ROU)
  16. Sara Sorribes Tormo (locul 85, ESP)
  17. Oleksandra Olyinykova (locul 90, UKR)
  18. Kamilla Rakhimova (locul 91, UZB)
  19. Kaja Juvan (locul 99, SLO)
  20. Veronika Erjavec (locul 103, SLO)
  21. Anastasia Zakharova (locul 104)
  22. Lucia Bronzetti (locul 105, ITA)
  23. Mayar Sherif (locul 107, EGY)

Miriam Bulgaru

