CS Gloria Bistriţa a învins echipa maghiară DVSC Schaeffler, cu scorul de 32-31 (16-17), duminică seara, în Teraplast Arena, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

Gloria şi-a asigurat locul al patrulea în grupă cu acest succes, conturat greu, după ce Alicia Toublanc a ratat o aruncare de la 7 metri pentru oaspete (59), iar apoi a mai ratat o acţiune.

Gloria a avut de câteva ori avans de trei goluri pe tabelă într-un meci echilibrat (10-7, 22-19, 25-22, 26-23, 27-24).

Gloria Bistrița - Debrecen 32-31, cu Danila So Delgado MVP: 8 goluri înscrise de iberică

Golurile gazdelor au fost înscrise de Danila Patricia So Delgado Pinto (vezi galeria foto) - 8, Larissa Nusser 6, Jennifer Maria Gutierrez Bermejo 4, Paula Arcos Poveda 4, Lorena Gabriela Ostase 3, Monila Kobylinska 2, Matilda Sofia Forsberg 2, Kaba Gassama Cissokho 1, Angela Ştefania Stoica 1, Sonia Mariana Seraficeanu 1.

Renata Lais De Arruda a avut 11 intervenţii (26,19%).

Pentru DVSC Schaeffler au înscris Alicia Toublanc 6 goluri, Konszuela Hamori 6, Jovana Jovovic 6, Mirtill Petrus 4, Petra Tovizi 2, Ines Ivancok-Soltic 2, Mira Vamos 2, Kristin Thorleifsdottir 2, Kata Juhasz 1.

Jessica Ryde a avut 6 intervenţii (20,69%), iar Adrianna Placzek a apărat un şut (10,00%).

În celelalte meciuri din grupă, Team Esbjerg a dispus de Gyori Audi ETO KC cu 33-28, BV Borussia Dortmund a pierdut acasă cu Metz Handball, 24-33, OTP Group Buducnost Podgorica a fost învinsă acasă de Storhamar Handball Elite cu 26-22.

Gloria va juca ultimul meci din grupă pe 22 februarie, în deplasare cu Storhamar Handball Elite.

Clasamentul din grupa de Champions League a Gloriei Bistrița

1. Gyori Audi ETO KC 22 puncte

2. Metz Handball 22

3. Team Esbjerg 19

4. Gloria Bistriţa 14

5. DVSC Schaeffler 10

6. BV Borussia Dortmund 8

7. Storhamar Handball Elite 6

8. OTP Group Buducnost 3

Primele două clasate s-au calificat direct în sferturile de finală, iar următoarele patru vor juca play-off pentru accederea în sferturi.