GALERIE FOTO Gloria Bistrița, o nouă victorie în Champions League și 100% calificare! Ce loc și-au asigurat Danila So Delgado & Co

Gloria Bistrița, o nouă victorie în Champions League și 100% calificare! Ce loc și-au asigurat Danila So Delgado & Co Handbal
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ardelencele continuă evoluțiile foarte bune în Liga Campionilor.

TAGS:
Gloria BistritaDanila So DelgadoEHF Champions LeagueLarissa NusserLorena Ostase
Din articol
  • Danila so delgado gloria bistrita 99
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

CS Gloria Bistriţa a învins echipa maghiară DVSC Schaeffler, cu scorul de 32-31 (16-17), duminică seara, în Teraplast Arena, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

Gloria şi-a asigurat locul al patrulea în grupă cu acest succes, conturat greu, după ce Alicia Toublanc a ratat o aruncare de la 7 metri pentru oaspete (59), iar apoi a mai ratat o acţiune.

Gloria a avut de câteva ori avans de trei goluri pe tabelă într-un meci echilibrat (10-7, 22-19, 25-22, 26-23, 27-24).

Gloria Bistrița - Debrecen 32-31, cu Danila So Delgado MVP: 8 goluri înscrise de iberică

Golurile gazdelor au fost înscrise de Danila Patricia So Delgado Pinto (vezi galeria foto) - 8, Larissa Nusser 6, Jennifer Maria Gutierrez Bermejo 4, Paula Arcos Poveda 4, Lorena Gabriela Ostase 3, Monila Kobylinska 2, Matilda Sofia Forsberg 2, Kaba Gassama Cissokho 1, Angela Ştefania Stoica 1, Sonia Mariana Seraficeanu 1.

Renata Lais De Arruda a avut 11 intervenţii (26,19%).

Pentru DVSC Schaeffler au înscris Alicia Toublanc 6 goluri, Konszuela Hamori 6, Jovana Jovovic 6, Mirtill Petrus 4, Petra Tovizi 2, Ines Ivancok-Soltic 2, Mira Vamos 2, Kristin Thorleifsdottir 2, Kata Juhasz 1.

Jessica Ryde a avut 6 intervenţii (20,69%), iar Adrianna Placzek a apărat un şut (10,00%).

În celelalte meciuri din grupă, Team Esbjerg a dispus de Gyori Audi ETO KC cu 33-28, BV Borussia Dortmund a pierdut acasă cu Metz Handball, 24-33, OTP Group Buducnost Podgorica a fost învinsă acasă de Storhamar Handball Elite cu 26-22.

Gloria va juca ultimul meci din grupă pe 22 februarie, în deplasare cu Storhamar Handball Elite.

Clasamentul din grupa de Champions League a Gloriei Bistrița

1. Gyori Audi ETO KC 22 puncte

2. Metz Handball 22

3. Team Esbjerg 19

4. Gloria Bistriţa 14

5. DVSC Schaeffler 10

6. BV Borussia Dortmund 8

7. Storhamar Handball Elite 6

8. OTP Group Buducnost 3

Primele două clasate s-au calificat direct în sferturile de finală, iar următoarele patru vor juca play-off pentru accederea în sferturi.

Publicitate

Agerpres

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat a cumpărat un sat abandonat din Spania cu 310.000 de euro. Ce planuri are cu el: „M-am îndrăgostit”
Un bărbat a cumpărat un sat abandonat din Spania cu 310.000 de euro. Ce planuri are cu el: „M-am îndrăgostit”
ARTICOLE PE SUBIECT
Formidabil! Fotbalistul român a evoluat doar 7 minute, dar a fost desemnat jucătorul meciului și este în finala Cupei Belgiei
Formidabil! Fotbalistul român a evoluat doar 7 minute, dar a fost desemnat jucătorul meciului și este în finala Cupei Belgiei
ULTIMELE STIRI
Federica Brignone, aur la slalom uriaș și o situație RARISIMĂ pe podium! Italianca, impecabilă după accidentarea gravă de anul trecut
Federica Brignone, aur la slalom uriaș și o situație RARISIMĂ pe podium! Italianca, impecabilă după accidentarea gravă de anul trecut
Furie la Ovidiu: „Vă rupem picioarele!” Amenințări la adresa conducerii și a jucătorilor după eșecul cu Farul
Furie la Ovidiu: „Vă rupem picioarele!” Amenințări la adresa conducerii și a jucătorilor după eșecul cu Farul
Arsenal - Wigan 4-0, pe VOYO! „Tunarii”, recital cu un adversar din Liga a 3-a în FA Cup
Arsenal - Wigan 4-0, pe VOYO! „Tunarii”, recital cu un adversar din Liga a 3-a în FA Cup
Reacția lui Andrei Rațiu după ce a ajutat la ”demolarea” lui Atletico: ”Ne-am făcut bine treaba!”
Reacția lui Andrei Rațiu după ce a ajutat la ”demolarea” lui Atletico: ”Ne-am făcut bine treaba!”
Costel Gâlcă, necruțător și sarcastic cu elevii săi după Farul - Rapid 3-1: „Un meci ușor, ca toate celelalte”
Costel Gâlcă, necruțător și sarcastic cu elevii săi după Farul - Rapid 3-1: „Un meci ușor, ca toate celelalte”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Președintele lui Inter dă din casă: "Chivu ne-a surprins puțin"

Președintele lui Inter dă din casă: "Chivu ne-a surprins puțin"

Ce transformare! Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB, iar acum ”rupe plasele” la noua echipă

Ce transformare! Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB, iar acum ”rupe plasele” la noua echipă

Chivu, cu o mână pe titlu! Cum arată lupta pentru Scudetto după Inter - Juventus 3-2 și când ar putea fi meciul decisiv

Chivu, cu o mână pe titlu! Cum arată lupta pentru Scudetto după Inter - Juventus 3-2 și când ar putea fi meciul decisiv

Mihai Stoica, elogiu pentru fotbalistul dat afară de Gigi Becali: „Nici Szoboszlai nu rivalizează cu el!”

Mihai Stoica, elogiu pentru fotbalistul dat afară de Gigi Becali: „Nici Szoboszlai nu rivalizează cu el!”

Del Piero, reverență în fața lui Chivu: „Acest Inter face o demonstrație de forță!”

Del Piero, reverență în fața lui Chivu: „Acest Inter face o demonstrație de forță!”

Nota primită de Chivu după Inter – Juventus! Presa din Italia vuiește după gafa de arbitraj din Derby d’Italia: ”Roșu inventat!”

Nota primită de Chivu după Inter – Juventus! Presa din Italia vuiește după gafa de arbitraj din Derby d’Italia: ”Roșu inventat!”



Recomandarile redactiei
Universitatea Craiova – FCSB, GOOOOOOL ACUM, Bîrligea - bară și galben pentru simulare! Campioana are 3 portari de rezervă
Universitatea Craiova – FCSB, GOOOOOOL ACUM, Bîrligea - bară și galben pentru simulare! Campioana are 3 portari de rezervă
Reacția lui Andrei Rațiu după ce a ajutat la ”demolarea” lui Atletico: ”Ne-am făcut bine treaba!”
Reacția lui Andrei Rațiu după ce a ajutat la ”demolarea” lui Atletico: ”Ne-am făcut bine treaba!”
Costel Gâlcă, necruțător și sarcastic cu elevii săi după Farul - Rapid 3-1: „Un meci ușor, ca toate celelalte”
Costel Gâlcă, necruțător și sarcastic cu elevii săi după Farul - Rapid 3-1: „Un meci ușor, ca toate celelalte”
Andrei Rațiu, record cu Atletico Madrid! A dat assist și l-a depășit pe Gică Popescu în topul all-time
Andrei Rațiu, record cu Atletico Madrid! A dat assist și l-a depășit pe Gică Popescu în topul all-time
Au anunțat suspendarea după Inter – Juventus! Italienii, revoltați de comportamentul lui Chivu: ”Teatru suburban!”
Au anunțat suspendarea după Inter – Juventus! Italienii, revoltați de comportamentul lui Chivu: ”Teatru suburban!”
Alte subiecte de interes
Are și fotbalul glumele lui: ce a pățit Adrian Falub în Cupa României, la debutul pe banca Unirii Dej
Are și fotbalul glumele lui: ce a pățit Adrian Falub în Cupa României, la debutul pe banca Unirii Dej
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Apune era CSM București? Echipa din Ardeal care a urcat pe locul 1 în Liga Florilor
Apune era CSM București? Echipa din Ardeal care a urcat pe locul 1 în Liga Florilor
Wow! Sorina Grozav este golghetera Campionatului Mondial, pe locul 2 este o altă handbalistă din Liga Florilor
Wow! Sorina Grozav este golghetera Campionatului Mondial, pe locul 2 este o altă handbalistă din Liga Florilor
Ea este Dagmara, ultimul transfer de Champions League din Liga Florilor!
Ea este Dagmara, ultimul transfer de Champions League din Liga Florilor!
Al treilea jucător transferat din Bundesliga la Dinamo! ”Cred că Dinamo este locul perfect”
Al treilea jucător transferat din Bundesliga la Dinamo! ”Cred că Dinamo este locul perfect”
CITESTE SI
Un italian a aflat la 75 de ani că avea dreptul la pensie în toți acești ani. A primit o sumă uriașă plus 1.400 de euro lunar

stirileprotv Un italian a aflat la 75 de ani că avea dreptul la pensie în toți acești ani. A primit o sumă uriașă plus 1.400 de euro lunar

Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”

stirileprotv Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”

Rusia l-a ucis pe Alexei Navalnîi cu toxină de broască, afirmă Marea Britanie și aliații săi

stirileprotv Rusia l-a ucis pe Alexei Navalnîi cu toxină de broască, afirmă Marea Britanie și aliații săi

Pericolul ascuns al trendului caricaturilor realizate cu ChatGPT. Ce avertizează experții în securitate

stirileprotv Pericolul ascuns al trendului caricaturilor realizate cu ChatGPT. Ce avertizează experții în securitate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!