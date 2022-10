Un fost campion la Wimbledon a lăsat tenisul pentru un sport obscur, dar în creștere explozivă, pickleball

Prezență atipică în circuitul ATP, Noah Rubin s-a retras din tenisul mondial la vârsta de 26 de ani, acuzând o stare de extenuare fizică și psihică.

Sportivul american a ieșit campion în proba de juniori a turneului de la Wimbledon, în 2014, dar duritatea fizică a „Sportului Alb” l-a făcut să își schimbe perspectiva asupra sportului căruia i-a dedicat cea mai mare parte a tinereții.

Noah Rubin s-a retras din tenis la 26 de ani, din cauza accidentărilor

„Terenul de tenis e mult prea mare, iar suprafața de acoperit e prea întinsă. Am descoperit pickleball, iar totul a început să aibă sens. În sportul acesta mărimea nu contează,” a declarat Noah Rubin, pentru ESPN.

Tenismenul cu o înălțime de 1,75 metri a fost chinuit de accidentări de-a lungul timpului, dar speră să aibă un viitor în pickleball, un sport aflat în puternică ascensiune în Statele Unite ale Americii și nu numai.

Pickleball, o versiune mai facilă a padelului

Pickleball este sportul cu cea mai mare viteză de creștere în SUA. Este o combinație între tenis, tenis de masă și badminton, desfășurat pe un teren de badminton, cu un fileu mai scurt cu aproximativ zece centimetri, în raport cu fileul folosit în tenisul de câmp.

Racheta este de o mărime mai mare decât o paletă de tenis de masă, iar sportul poate fi jucat atât la simplu, cât și la dublu. Printre motivele pentru care acest sport a crescut se numără impactul redus asupra corpului, ușurința cu care se poate învăța, dar și viteza care menține această disciplină sportivă la un nivel distractiv înalt.

„Nu sunt un tradiționalist al tenisului, iar când vezi un sport ca pickleball-ul prinzând o asemenea tracțiune, e de necrezut. Când mi-am pus ego-ul deoparte, am observat că sportul acesta are ceva special, iar creșterea are sens,” a completat Noah Rubin, pentru sursa notată.

În această toamnă, Noah Rubin își propune să asiste ca spectator la turneul final al Major League Pickleball, urmând ca din 2023 să își plănuiască începutul carierei sale de jucător profesionist de pickleball.

În paralel cu urmărirea unei cariere în pickleball, Noah Rubin va continua proiectul „În spatele rachetei,” prin care își dorește să le ofere voce tenismenilor profesioniști, în ce privește atât începuturile acestora în tenis, cât și dificultățile întâmpinate în timpul carierei.