Serena Williams a părăsit lumea tenisului cu 23 de titluri de Grand Slam în palmares. La doar câteva săptămâni de la retragerea din tenis, fosta jucătoare de tenis a dansat cu o energie incredibilă în jurul focului, în timpul unei petreceri organizate alături de prietene.

Înregistrarea a fost făcută la Chable Maroma, un hotel de lux în estul Mexicului.

Serena Williams, în formă după retragerea din tenis

„Îți merge bine la pensie,” a fost remarca glumeață făcută de Eugenie Bouchard, la adresa Serenei Williams, pe rețelele sociale.

Postarea a fost apreciată de sute de mii de urmăritori ai Serenei Williams, care se bucură de susținerea a peste 15 milioane de fani pe Instagram.

Serena Williams, mai bogată decât soțul său, Alexis Ohanian Jr.

Serena Williams are o avere de aproape trei ori mai mare decât Venus Williams, al cărei net worth ajunge la $95 de milioane, puțin peste dublul sumei totale a premiilor încasate din tenis, $42,280,541. Fascinant, faptul că nu doar Serena, ci și Venus Williams are o avere mai mare decât soțul Serenei, Alexis Ohanian Jr., co-fondator Reddit, o companie evaluată la peste 10 miliarde de dolari, în 2021. Valoarea netă a averii soțului Serenei Williams se învârte în jurul sumei de $80 de milioane.

O parte mai consistentă din veniturile încasate de Serena Williams în cei 25 de ani de excelență în lumea sportului a venit din colaborări. Printre sponsorii care au plătit pentru a fi promovați prin intermediul imaginii Serenei Williams se numără Nike, Wilson, Gatorade, Pepsi, Aston Martin, Beats by Dre, IBM, AT&T, Ford, Gucci, dar și JP Morgan.

Recent, Serena Williams a încheiat un contract de colaborare cu Amazon Studios, companie care va lansa un documentar despre ea pe platforma Amazon Prime Video.

În prezent, Serena Williams nu mai este cea mai bine plătită sportivă din lume, secondând-o pe Naomi Osaka, care însumează venituri anuale de $60 de milioane, cu aproximativ 33% mai mult decât Serena Williams. În tot acest timp, Serena Williams a decis să facă investiții cu profil de risc mai ridicat, investind în NFT-uri, o componentă a viitorului metaverse.

„Când eram mică, nu eram cea mai bogată, dar am avut o familie bogată în spirit. Să stau aici în fața voastră având atâtea titluri câștigate e un lucru la care nu m-am gândit că s-ar putea întâmpla. Am ieșit pe teren cu o rachetă, o minge și speranță,” spunea Serena Williams în cadrul US Open 2008, ediție în care a câștigat cel de-al nouălea titlu de mare șlem.