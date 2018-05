WTA, clasament romanesc! Performanta CARIEREI pentru Mihaela Buzarnescu! Pe cat a urcat

Chiar daca a pierdut in prima runda a turneului de la Roma, Buzarnescu urca din nou in topul WTA.

Cariera Mihaelei Buzarnescu a explodat dupa o accidentare serioasa. Jucatoarea in varsta de 30 de ani va urca doua pozitii in clasamentul WTA de luni, de pe 33 pana pe 31.

Asta inseamna ca ea va deveni in preiera cap de serie la turneul de la Roland Garros, programat in perioada 28 mai - 10 iunie.

In urma cu aproape doi ani, Miahaela se afla in afara top 500 WTA. Ea a jucat doua finale WTA in acest sezon, la Hobart si Praga.

"Sincer, nu ma asteptam la aceste rezultate. Nicio clipa nu m-am gandit in momentul in care am plecat de la echipe din Olanda la sfarsitul lui mai si m-am dus in Ungaria ca voi avea asa rezultate pe parcursul acestor luni. Clar, sunt foarte fericita acum pentru ceea ce am reusit, am demonstrat ca se poate. Sper sa se poata invata din ce am realizat eu si de catre alti jucatori, si mai mici si mai varstnici. Sa nu renunte fiindca eu imi doream sa renunt si nu-mi mai dadeam nicio sansa si pana la urma s-a intamplat. N-am renuntat, am avut sustinere din partea apropiatilor si m-a ajutat foarte mult sa trec peste momentele grele si sa capat incredere, sa joc mai relaxata la concursuri si sa iau fiecare meci ca oricare meci.", povestea recent Mihaela.

Romancele fac legea in clasamentul WTA. Pe langa prima pozitie ocupata de Halep, Irina Begu e pe 41, Sorana Cirstea pe 43, Niculescu pe 61, iar Ana Bogdan pe 65. Simona Halep isi joaca prima pozitie acum la Roma. Ea are nevoie de un rezultat mai bun decat Caroline Wozniacki pentru a ramane lider mondial si la Roland Garros.