Motivul accidentarii lui Madison Keys. Halep joaca vineri pentru calificarea in semifinale

Simona Halep s-a calificat in sferturile de la Roma fara sa joace.

Madison Keys s-a retras din cauza unei accidentari la spate, a anuntat WTA intr-un comunicat.

"Problemele la spate au fortat-o pe Madison Keys sa se retraga", se arata intr-un anunt al organizatorilor turneului de la Foro Italico.

In aceste conditii, Halep va juca in sferturi cu invingatoarea meciului dintre Sloane Stephens si frantuzoaica Caroline Garcia.

Halep e presata de Caroline Wozniacki la acest turneu. Trebuie sa obtina un rezultat mai bun decat daneza pentru a-si pastra pozitia in clasamentul mondial.

Dupa calificarea in sferturi, Simona si-a asigurat un cec in valoare de 58.313 euro si 190 de puncte in clasamentul WTA.