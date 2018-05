Sorana Cirstea si Jelena Ostapenko, in sferturile de la Roma! Cu cine se bat pentru semifinale

Performanta importanta pentru Sorana in proba de dublu de la Roma.

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Perechea romano-letona Sorana Cirstea/Jelena Ostapenko s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale de 2.703.000 euro, in urma victoriei obtinute joi in doua seturi, 6-3, 6-3, intr-o ora si 3 minute, in fata cuplului ruso/ceh Svetlana Kuznetova/Karolina Pliskova.

Cirstea si Ostapenko si-au asigurat in urma acestei victorii un cec de 18.269 euro si 190 puncte WTA.

In sferturi, Sorana Cirstea si Jelena Ostapenko vor juca impotriva favoritelor numarul 3, Timea Babos (Ungaria)/Kristina Mladenovic (Franta), care au trecut in doua seturi, 6-0, 6-3, in doar 58 de minute, de perechea italiana Sara Errani/Martina Trevisan.