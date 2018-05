Karolina Pliskova, aparata chiar de adversara! Probleme pentru cehoaica: Risca EXCLUDEREA de la Roland Garros!

Karolina Pliskova a avut o criza rara pe un teren de tenis!

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Invinsa de Maria Sakkari, Pliskova s-a razbunat pe arbitrul partidei, a lovit cu racheta in scaunul acestuia si a refuzat sa ii intinda mana.

Karolina Pliskova a fost invinsa de Sakkari in trei seturi, 6-3; 3--6; 5-7 si s-a simtit nedreptatita in disputa pentru un punct considerat afara de arbitru.

Pe langa izbucnirea Pliskovei, si antrenori ei a avut o iesire scandaloasa. A aratat semne obscene catre camera de filmat.

Sunt presiuni acum pe conducerea WTA pentru o pedeapsa aspra pentru Pliskova. Pe langa o amenda usturatoare, cehoaica risca si suspendarea de la urmatorul turneu, care e chiar Roland Garros.

Nick Kyrgios a fost suspendat timp de 8 saptamani dupa ce a agresat verbal un spectator, suspendare redusa la 3 saptamani dupa ce jucatorul a acceptat sa mearga la un psiholog.

In apararea Karolinei a venit chiar adversara ei, Sakkari. „Nu am vazut mingea, pentru ca eram in cealalta parte a terenului. Doar am auzit ca s-a strigat out. Este trist ca s-a intamplat asa ceva intr-un meci bun, cu atmosfera grozava. Pliskova este o adversara redutabila si evident, cand am vazut-o la fileu, m-am intors si mi-am zis: «are 1,90 m inaltime, nu o sa rateze mingea asta». Ce s-a intamplat este dovada clara ca trebuie introdus sistemul Hawk-eye si pe zgura”, a declarat Sakkari.

Si sora Karolinei se simte revoltata din cauza arbitrajului.

"Cel mai slab arbitraj pe care l-am vazut vreodata, WTA. Sper ca aceasta doamna, Marta Mrozinska, sa nu mai arbitreze niciun meci al meu sau al Karolinei vreodata".