Simona Halep, printre favorite la Wimbledon! Americanii o lauda: "Ar putea sa incheie turneul cu un titlu!"

Simona Halep ar putea castiga al doilea titlu de Grand Slam din cariera. Americanii o vad printre favorite la Wimbledon.



Simona Halep are un traseu greu pana in finala de la Wimbledon, insa jurnalistii de la TennisWorldUSA sustin ca romanca are sanse sa castige turneul londonez.

"Wimbledonul va fi emotionant si plin de provocari. Halep si-a facut incalzirea si s-a obisnuit cu jocul pe iarba, asa ca ar putea foarte bine sa incheie turneul de la Wimbledon cu un titlu", scrie sursa citata.

Simona Halep va debuta intr-un meci contra Aliaksandrei Sasnovich, o sportiva din Belarus, insa din turul trei Halep ar putea juca cu Azarenka sau Kasatkina.

Cel mai bun rezultat obtinut de Simona Halep la Wimbledon a fost semifinala din 2015, meci pierdut in fata lui Eugenie Bouchard.