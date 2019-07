WIMBLEDON 2019: Simona Halep, OUT din lupta pentru nr. 1 WTA! Cele 4 jucatoare care o pot depasi pe Barty

Simona Halep joaca azi in primul tur de la Wimbledon, cu Aliaksandra Sasnovich, live pe sport.ro!

Pe locul 7 in clasamentul WTA dupa ce a ratat Roland Garros, Simona Halep nu mai are sanse la locul 1 la Wimbledon, chiar daca va castiga competitia. Pozitia ocupata acum de Ashleigh Barty poate fi atacata insa de patru jucatoare, iar lupta se anunta una extrem de stransa.



Ashleigh Barty, serie de 12 victorii la rand!

Dupa ce sa impus la Roland Garros si Birmingham, Barty a devenit numarul 1 WTA si favorita principala de la Wimbledon. Pozitia ei in clasament poate fi atacata de Naomi Osaka, fostul lider mondial, dar si Karolina Pliskova, Kiki Bertens si Petra Kvitova.

Barty are un palmares de invidiat anul acesta: 35 victorii si 5 infrangeri, cu trei turnee castigate. Ea va incerca sa ajunga in a doua saptamana de la Wimbledon pentru prima data in cariera. Anul trecut a avut cel mai bun rezultat, turul 3.



Simona Halep, locul 7 WTA!

Simona Halep ramane pe locul 7 in clasamentul WTA si are nevoie de un rezultat bun la Wimbledon ca sa urce pana aproape de podium. Singura schimbare in top in aceasta saptamana este urcarea Serenei Williams pana pe locul 10.

Romania mai are doua jucatoare in top 100, Miki Buzarnescu pe locul 53, si Sorana Cirstea pe 77.



La dublu, cele mai bine clasate reprezentante ale tarii noastre subt Raluca Olaru - locul 35 (+5), Irina Begu - locul 41 (-9) si Monica Niculescu - locul 46.

In clasamentul WTA Race pentru Turneul Campioanelor, prima este australianca Barty, in timp ce Simona Halep a urcat un loc si se afla acum pe 7.



Clasamentul WTA la simplu:



1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 6.495 puncte

2 (2). Naomi Osaka (Japonia) 6.377

3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 6.055

4 (4). Kiki Bertens (Olanda) 5.430

5 (5). Angelique Kerber (Germania) 4.805

6 (6). Petra Kvitova (Cehia) 4.555

7 (7). Simona Halep 4.063

8 (8). Elina Svitolina (Ucraina) 3.868

9 (9). Sloane Stephens (SUA) 3.682

10 (11). Serena Williams (SUA) 3.411

...............................................................

53 (47). Mihaela Buzarnescu 1.106

77 (76). Sorana Cirstea 769

111 (113). Monica Niculescu 556



Clasamentul WTA la dublu



1 (1). Kristina Mladenovic (Franta) 7.695 puncte

2 (2). Timea Babos (Ungaria) 7.570

3 (3). Barbora Strycova (Cehia) 6.740

4 (4). Katerina Siniakova (Cehia) 6.540

5 (5). Elise Mertens (Belgia) 6.000

6 (6). Barbora Krejcikova (Cehia) 5.950

7 (7). Ashleigh Barty (Australia) 5.506

8 (8). Demi Schuurs (Olanda) 5.230

9 (9). Shuai Zhang (China) 5.090

10 (12). Samantha Stosur (Australia) 4.567

....................................................................

39 (44). Raluca Olaru 1.845

41 (32). Irina-Camelia Begu 1.840

46 (46). Monica Niculescu 1.727



Clasamentul WTA Race la simplu



1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 4.645 puncte

2 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 3.926

3 (2). Petra Kvitova (Cehia) 3.525

4 (4). Naomi Osaka (Japonia) 3.146

5 (5). Kiki Bertens (Olanda) 2.629

6 (6). Belinda Bencic (Elvetia) 2.599

7 (8). Simona Halep 2.427

8 (7). Marketa Vondrousova (Cehia) 2.380

9 (11). Angelique Kerber (Germania) 2.045

10 (9). Johanna Konta (Marea Britanie) 2.018

.................................................................

73 (70). Sorana Cirstea 473

91 (90). Irina-Camelia Begu 415

92 (91). Monica Niculescu 415